ПРОБЛЕМЫ ДТП

В формате телемоста сотрудники правоохранительных органов Сухума, Минска, Еревана, Бишкека и Астаны обсудили статистику, меры противодействия и предотвращения ДТП в странах СНГ.

Первый заместитель начальника УГАИ МВД Республики Абхазия Батал Агрба назвал главные факторы ДТП. «Задачи у нас одинаковые: обеспечить безопасность на дороге. Есть несколько факторов у нас в стране, из-за которых происходят ДТП. Это – недостаточный уровень функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкая дисциплина участников дорожного движения, постоянно возрастающая мобильность населения, уменьшение перевозок общественным транспортом, увеличивающееся количество транспортных средств и дороги, не рассчитанные на современные транспортные потоки. Комплекс мер, который мы проводим, призван снять указанные проблемы».

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс