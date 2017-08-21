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УСПЕХИ БОКСА АБХАЗИИ 21.08.2017

УСПЕХИ БОКСА АБХАЗИИ

Завершился Международный турнир по боксу «Рождение чемпионов» с участием двух абхазских спортсменов, которые выиграли в своих весовых категориях.

Боксер Батал Чежия победил в бою нокаутом спортсмена из Узбекистана и стал обладателем пояса СНГ и славянских стран.

Второй абхазский боксер Игорь Адлейба в дебютном профессиональном бою также нокаутом выиграл бой у спортсмена из Армении.

Всего в турнире участвовали 16 боксеров из Литвы, Казахстана, Армении, России, Сербии, Англии и Узбекистана.


Номер:  89
Выпуск:  3550
Рубрика:  спорт
Автор:  Апсныпресс

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