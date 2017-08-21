УСПЕХИ БОКСА АБХАЗИИ

Завершился Международный турнир по боксу «Рождение чемпионов» с участием двух абхазских спортсменов, которые выиграли в своих весовых категориях.

Боксер Батал Чежия победил в бою нокаутом спортсмена из Узбекистана и стал обладателем пояса СНГ и славянских стран.

Второй абхазский боксер Игорь Адлейба в дебютном профессиональном бою также нокаутом выиграл бой у спортсмена из Армении.

Всего в турнире участвовали 16 боксеров из Литвы, Казахстана, Армении, России, Сербии, Англии и Узбекистана.

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс