СПОРТ

20-21 октября в Майкопе прошли традиционные открытые Всероссийские соревнования по дзюдо, посвящённые Дню народного единства, среди юношей и девушек 2001 – 2003 г.р.

В турнире приняли участие 190 спортсменов из 18 команд республик Адыгеи, Калмыкии,Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также команда Республики Абхазия, представленная спортсменами из г. Сухума и г. Гала. По итогам соревнований первые места заняли Гвинджия Валерия (52 кг), Акубардия Ипполит (42 кг) и Бигвава Сабри (55 кг), второе место заняла Мамед-оглы Сабрина (63 кг), третьи места заняли Акубардия Арчил (55 кг) и Кварацхелия Лука (46 кг).

Команду подготовила Погосова Анастасия.

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18-21 октября на спортивно-оздоровительной базе «Чехов», в Московской области проходило первенствo России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, в котором приняли участие девять спортсменов из Абхазии.

По итогам соревнований Багателия Багдан, в весовой категории 69 кг занял первое место. Тренерует спортсмена Джопуа Темур. Кокоскерия Марат в весовой категории 63 кг занял третье место (тренер – Лазба Даут).

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Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходил в Москве. В нем приняли участие 2 000 спортсменов из 31 страны. Чемпионом мира по пауэрлифтингу (до 75 кг) стал Саид Лордкипанидзе из Абхазии.

Тренер спортсмена – Черкезия Алексей.

Саид Лордкипанидзе – обладатель кубка Европы по пауэрлифтингу. Трехкратный чемпион Абхазии по пауэрлифтингу, мастер спорта по пауэрлифтингу в двух весовых категориях.

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту