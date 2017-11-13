В соответствии с поручением Президента приведено в исполнение судебное решение о сносе незаконной постройки на территории Пицунда-Мюссерского заповедника

На совещании 31 октября по исполнению судебных решений Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поручил всем профильным ведомствам под руководством Премьер-министра предпринять необходимые меры для реализации судебного решения в отношении незаконной постройки Эрика Хагуш на территории Пицунда-Мюссерского заповедника в короткие сроки.

7 ноября судебное решение приведено в исполнение.

Были проведены опись имущества и разбор постройки.

На месте сноса присутствовали вице-премьер Аслан Кобахия, министр внутренних дел Гарри Аршба, секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц, министр юстиции Марина Пилия.

Генеральная прокуратура направила пять исков по незаконным строительствам на территории Пицунда-Мюссерского заповедника в суды разной инстанции. Все исковые требования прокуроров были удовлетворены. По каждому из случаев поданы жалобы в кассационном и надзорном порядке.

По решению Верховного суда Хагуш Эрику Александровичу отказано в удовлетворении надзорной жалобы.

Правоохранительными органами были предприняты меры по обеспечению правопорядка для исполнения судебного решения.

Как сообщил министр внутренних дел Гарри Аршба, до 17.00 хозяину было дано время на демонтаж строения.

И ранее Эрику Хагуш предоставлялась возможность осуществить демонтаж самостоятельно. Предупреждения были проигнорированы, сообщил заместитель судебного исполнителя Сандро Гадлия. Более того, по прибытии судебных исполнителей на место незаконной постройки им была предпринята попытка сопротивления.

После 17.00 было принято решение продолжить демонтаж с 8 утра 8 ноября.

Министр внутренних дел сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что при сносе строения есть опасность повредить реликтовые сосны, окружающие его.

Сандро Гадлия сообщил, что это фактически беспрецедентный случай для республики. Демонтаж строения прошел без происшествия.

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс