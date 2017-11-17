СПОРТ

4 - 5 ноября в г. Волгограде прошло первенство-чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по каратэ кекусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и мужчин старше 18 лет.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 10 команд Волгоградский области, Ставропольского края, Астраханской области, Краснодарского края, Ростовской области, КБР, КЧР, Республики Крым, Республики Дагестан и Республики Абхазия.

В составе сборной команды Абхазии выступали 12 спортсменов из ДЮСШ-1 г. Сухума Комитета по вопросам молодёжи и спорту при Администрации г. Сухума и 4 спортсмена из ДЮСШ г. Очамчыра.

По итогам проведённых боёв один абхазский спортсмен занял первое место, шестеро спортсменов заняли вторые места и двое – третьи места: I место – Дочия Илья; II место – Кварандзия Анри (Сухум), II место – Тарканов Инал (Сухум), II место – Аджинджал Наур (Сухум), II место – Цвижба Гарри (Сухум), II место – Мурадян Зураб (Очамчыра), II место – Цвижба Шааб (Очамчыра), III место – Дочия Сергей (Сухум), III место – Саламгириев Джахар (Сухум). Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум) и Мурадян Зураб (Очамчыра).

Госкомспорт РА

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту