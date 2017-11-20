ИХ ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛ ОТЕЦ, КОНСТАНТИН МЕЛИТОНОВИЧ АДЛЕЙБА

Гражданин Республики Абхазия

Это большая милицейская семья. И несмотря на то что в ней есть трагические судьбы, молодое поколение, уже третье, идёт служить в органы внутренних дел. И последний из них, кто решил связать свою жизнь с милицией, это Константин Тимурович. На вопрос, не боится ли она за своего сына, Эдита Джумковна Цвинария, невестка уже покойного Константина Мелитоновича Адлейба, отдавшего милиции многие годы жизни, ответила:

– Никогда своим детям не мешала в развитии, в увлечениях. Они сами решали, где учиться, сами поступали в вузы. Старший мой сын Константин, так назвала его прабабушка, мать моего свекра («У меня такой хороший сын, его имя должно повторяться», – сказала она), окончил экономический факультет АГУ, и когда умер Константин Мелитонович, а тогда он был еще на третьем курсе, принял решение пойти в милицию – туда, где работал его дедушка. Он пришёл в ревизионный отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями, и его приняли. Проработал три года, и когда в Управление ГАИ ввели новую технику по программному обеспечению, Костю позвали туда. Сейчас он в звании капитана милиции. Участвует в рейдах, несет дежурства, выполняет все другие возложенные на милицию законом функции. Он родился в январе 1993 года в Гудауте, когда шла грузино-абхазская война. Костя относится к тем, кого называют детьми войны, он очень серьезный. Уже женат! Не боюсь ли за него? Чувство страха у матери всегда есть, переживаю, пока не придет домой, и не только он, но и остальные дети. Но назойливой мамой никогда не была. Только требовала от них звонков, чтобы сообщали, где находятся. И рассказывали мне о своих проблемах, чтобы сообща их потом решать.

Эдита Джумковна – сейчас стержень всей семьи Адлейба. Она и невестка для свекрови Луары Платоновны Кикория, и мать, и сама уже свекровь, хотя совсем еще молодая, и бабушка. А главное, все заботы, организационные вопросы проходят через неё, через её сердце, душу и разум. Плюс работа в МВД Республики Абхазия в должности статс-секретаря и заместителя министра.

А вот как она попала в эту службу – это целая история. Эдита училась на юридическом факультете Абхазского госуниверситета, когда вышла замуж за Тимура Адлейба, сына Константина Мелитоновича. На третьем курсе, когда у неё уже были двое детей, проходила практику в МВД в следственном управлении. Министром тогда являлся Гиви Камугович Агрба, а начальником управления – Тариэл Владимирович Парулуа. Она знакомилась со следственными делами, выезжала со следователями на тяжкие преступления, по предложению Парулуа разобрала старые дела и создала архив, а по ходу этой работы перечитала много документов, что давало ей хорошую информацию. Когда закончилась практика, ей написали хороший отзыв, а Парулуа попросил у Константина Мелитоновича Адлейба разрешения оставить его невестку в следственном управлении. Когда она узнала об этом от свекра, ей стало страшновато, но он сказал, что стоит рискнуть, а дальше будет видно. Ей, конечно, нравилось в МВД. В послевоенное время было и холодно, и голодно, но коллектив оказался дружным, опытным, надежным, и она согласилась дальше здесь работать, естественно, обговорив в АГУ свой график свободного посещения. Так как она училась хорошо, здесь ей пошли навстречу. Эдита прошла все ступени службы в следственном управлении. Когда в 2011 году возникла необходимость, в структуру МВД РА ввели новое Управление – Управление правового обеспечения МВД РА, а Эдите предложили его возглавить.

Медаль «За доблесть в службе МВД РА», нагрудные знаки «Лучший следователь», «Почетный сотрудник МВД РА», «Отличник милиции», почетные грамоты, именное оружие, денежные премии – это все, чем постоянно награждалась Эдита Джумковна Цвинария за годы службы в органах внутренних дел. Сейчас Эдита Джумковна сидит в бывшем кабинете свекра, рядом стоит его фотография, которую она любит, так как передает эмоции и характер Константина Мелитоновича. «Я всегда по его глазам понимала, что он хочет, – говорит она. – А он меня с детства знал. Знал, что люблю в брюках и кроссовках ходить. И однажды, когда вышла замуж и оказалась в их доме (я тогда старалась ходить только в юбках), сказал мне: «Ну что ты мучаешься? Пойди брюки надень!»

Сам Константин Мелитонович Адлейба, глава семьи и родоначальник милицейской семейной династии, о работе в органах тоже не мечтал вначале, но так уж сложилась судьба, что педагог по образованию, он после службы в рядах Советской армии начал работать в Абхазском обкоме комсомола, а оттуда его направили в органы внутренних дел. И вся его дальнейшая жизнь будет связана именно с милицией. Учеба в Высшей школе МВД СССР в Москве. Многолетняя работа начальником штаба МВД Абхазии и начальником организационно-инспекторского отдела. После окончания грузино-абхазской войны – начальник службы организации Управления (штаба) МВД, заместитель министра, начальник Сухумской средней специальной школы милиции, переименованной затем в учебный центр МВД. Находясь на этой последней должности, которую он совмещал какое-то время с должностью замминистра, он ушел из жизни.

К.М.Адлейба за период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством МВД Абхазии. И самым главным поощрением, которым он гордился, был нагрудный знак «Отличник милиции», которого удостоился еще в 1972 году. Удостоен он был и правительственной награды – ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Константин Мелитонович был начальником штаба Гудаутского района.

Единственный, кто не связал своей судьбы с милицией в семье Константина Мелитоновича Адлейба, это его сын Тимур, муж Эдиты. Он трагически погиб в 2000 году, когда сыновьям самих Тимура и Эдиты было семь и шесть лет, а дочке 5 месяцев.

Другая трагедия в семье – это убийство зятя Константина Мелитоновича, полковника милиции Сергея Давыдовича Сабекия, во время задержания опасного преступника в селе Сида Галского района Абхазии в 2004 году. В милицию он пришел в 1984 году после службы в рядах Советской армии и по направлению Ткуарчалского райкома партии. Позже окончил Высшую школу милиции. Был на разных должностях, в том числе начальника отделения уголовного розыска Ткуарчалского горотдела ВД, замначальника следственного управления – начальника следственной части МВД РА, начальника Галского отдела внутренних дел. Имел множество поощрений, благодарностей, наград за отличную милицейскую службу, за оперативность и бесстрашие при раскрытии убийств, задержаниях преступников. Последняя награда – увы! посмертная – это орден Леона, он её был удостоен за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия.

Дедушка всегда чувствовал ответственность за внуков. По словам Эдиты Джумковны, он их брал с собой всюду, когда это было возможно, воспитывал на своем примере, обучал хозяйству, не сдерживал их в желаниях – танцы, спорт, рисование, различные кружки, в том числе математические, викторина «Что? Где? Когда?». Константин Мелитонович по первому образованию был филологом (русский язык и литература, это потом пошли профильные вузы) и оказал огромное влияние на становление мальчиков.

«И никогда дедушка Константин в семье не повышал голоса. Он любил готовить в выходные, а мы потом два дня убирали, – с теплотой в голосе рассказывает невестка. – Мы одни за стол никогда не садились, всегда соседи или друзья присутствовали. И это тепло, уют стараюсь сохранять в семье и сейчас».

Мелитон Константинович умер в 2010 году в возрасте 69 лет. Умер неожиданно, под утро, как предполагают родные, потому что когда к нему зашла Эдита, чтобы посмотреть, почему же не встаёт и не собирается на работу – а ходили они на неё вместе, так как в одной структуре служили – тело его было еще теплым. После смерти сына он спал в зале на диване, у телевизора, один. А жена ходила на ночь к своей овдовевшей дочери Алле, чтобы та после гибели мужа Сергея Сабекия не оставалась одна в доме с маленьким ребенком.

Эдита сказала своим мальчикам: «Вы видели смерть своего отца, смерть Сергея, вы уже взрослые, не кричите, не пугайте свою сестру, а помогите мне». И они втроём сделали всё, что полагается в таких случаях, – привели в порядок дедушку.

Когда дедушки не стало, сыновья Эдиты как-то сразу повзрослели, старались поддерживать свою маму, которой было тяжело, так как ответственность за семью теперь легла на её плечи.

Дочь Константина Мелитоновича Алла – того же возраста, что и Эдита. И она пришла в милицию перед началом войны – после работы научным сотрудником в Сухумском ИЭПиТе. Таково было влияние профессии отца и его друзей, которые были частыми гостями в их доме. Алла поехала в Москву и переквалифицировалась с биохимика (специальность, полученная в АГУ) на эксперта-химика в области исследования наркотических средств. А так как в Абхазии был дефицит в таких специалистах, её сразу приняли на работу. Она не оставила службу после гибели мужа Сергея, и сейчас занимает должность заместителя начальника экспертной службы. Она ныне в звании подполковника милиции. Кстати, именно в милиции Алла Адлейба нашла свое счастье – встретилась с Сергеем Сабекия, работавшим тогда в системе ГАИ МВД, только счастье это оказалось, к сожалению, совсем не долгим.

Константин Мелитонович был авторитетом не только для родных в семье, но и для своего зятя, супруга Аллы – Сергея Сабекия, и для сестры Эдиты Джумковны – Эльзы. У него были дружественные с ним отношения, и никаких идей им никогда не навязывал специально, просто всё, что говорил, его доводы и убеждения были доходчивы и увлекали, убеждали в том, что работа в милиции – это и мужественное, и необходимое, а порой и романтичное занятие. Именно он и предложил Эльзе, имевшей специальность химика, пройти соответствующее образование в Сочи и получить доступ на проведение химических экспертиз, чтобы работать потом в МВД Абхазии. Она так и поступила. И по настоящее время Эльза и Алла – единственные эксперты отдела специальных экспертиз ЭКЦ МВД РА. Эльза имеет звание подполковника милиции, награждена знаком «Отличник милиции» и медалями «За безупречную службу» III и II степеней.

А вот и мужа Эльзы, Гарри Махазовича Джопуа, прошедшего Отечественную войну народа Абхазии 1992-93 годов (награждён медалью «За отвагу»), являвшегося предпринимателем, Константин Мелитонович привлёк к «семейной» службе – предложил работать помощником начальника Сухумской школы милиции, где начальником был… сам Константин Мелитонович. Гарри и сегодня работает в школе милиции, является начальником службы материально-технического обеспечения, имеет звание майора.

…Утром в день смерти полковника милиции Константина Мелитоновича в спецшколе милиции, как всегда, сварили всем кофе. Сварили и на его долю, налили в чашку – сотрудники помнят её четко – стеклянную, синего цвета, он из неё пил всегда, поставили на его рабочий стол в кабинете. И вдруг чашка тихо, без треска разделилась надвое и легла половинками в блюдце, и кофе разлилось тоже по блюдцу, при этом ничего не рассыпалось и не вылилось на стол. Сотрудники поняли: он дал о себе знать, его душа с ними.

Они, сотрудники, рассказывают о нем много интересного, рассказывают с любовью и почтением, он занимал в их жизни особое место. Это был человек с академическим мышлением, таких сейчас не хватает не только в МВД, но и в других местах, говорят они. У него были энциклопедические знания, и на вопрос, откуда он все знает, отшучивался: «У меня примитивная привычка читать». И он действительно при любой свободной минуте тянулся к какой-нибудь книжке, читал даже на ходу. Умел одновременно совмещать много дел, на его столе всегда лежало полно бумаг. У него было много друзей – в Москве и Абхазии. Дружил с космонавтом Германом Титовым, который не раз бывал в его доме, знаком был с Юрием Гагариным, Алексеем Леоновым. Коммуникабельный, он не делил людей по их социальному признаку, по должности, по возрасту, со всеми общался тепло. И никогда не принимал радикальных мер, старался поддержать любого, и оступившегося в том числе. Он всегда чувствовал ответственность за дела в МВД. Незадолго до смерти он был в Москве, предстояла очередная встреча с врачами, но когда узнал о смене министра, срочно выехал, сказав врачам, что приедет тогда-то и тогда-то. Врачи уезжать не посоветовали, подчеркнув смертельную опасность такого шага. Не послушался. Спустя некоторое время полетел в Москву – нет, не на лечение, а с новым министром разруливать какие-то возникшие проблемы. Вернулся, не заехав к врачам. А примерно через месяц его не стало…

Сотрудники тоскуют по нему. Они даже не удалили его папки и файлы из компьютера, которые называются «КМА» (его инициалы) и «Мелитонович», как рассказывают они сами. И часто навещают его могилу, «разговаривают» с ним подолгу. Рядом с могилой Константина Мелитоновича находятся и могилы его сына Тимура и зятя Сергея Сабекия. Сотрудники школы милиции и их знали хорошо.

Оперативно-розыскная деятельность – так назывался предмет, который Мелитонович вел в спецшколе милиции. И одновременно занимался хозяйственной и воспитательной работой. И проработал он здесь 8 лет.

Преданным ему другом и женой была Лаура Платоновна Кикория. Педагог по образованию, отличник народного образования, заслуженный учитель Абхазии, она 45 лет своей жизни разделяла с Константином Мелитоновичем – в радости и в горе. Она говорит:

– Самым страшным испытанием для нас была потеря сына, а потом и зятя. Только поддержка Деда (так Константина называли все, кто его любил и уважал) и наши дети и внуки помогли лично мне выстоять. И конечно, самого Деда спасала его работа, без которой он не представлял своей жизни.

…Однако Константин Мелитонович дома никогда о работе не говорил – не любил жаловаться на трудности, рассказывать о каких-то неприятных событиях. И все остальные члены семьи, имевшие отношение к милиции, старались поступать так же. И отца старались не беспокоить просьбами о помощи. Был лишь единственный случай, когда при первом в своей работе выезде на дорожно-транспортное происшествие Эдита Джумковна позвонила и сказала, что не знает, с чего надо начинать. Свёкор посоветовал: «Сядь и успокойся. И начни работу с крупного объекта на месте происшествия, от него отталкивайся». И дальше рассказал о необходимых действиях.

Более невестка никогда не обращалась к нему за помощью и старалась не подводить его ни в чём.

Сейчас и дети Эдиты Джумковны стараются не приходить в дом со своими проблемами. Рабочие дела остаются на работе, а дома свой, иной мир – тёплый и благоприятный.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 124Выпуск: 3585Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА