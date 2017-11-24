НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОЯБРЬ

1878 год – Я. Гогебашвили в статье «Вопросы обучения родному языку» защищал право абхазов и других народов Кавказа учиться на родном языке. Он же в своей статье «Политиканство в Абхазии» (1907 г.), критиковал «сухумских грузинофилов» за искажение и замену абхазских фамилий и в целом политику ассимиляции абхазов, ставил вопрос об оказании помощи абхазам в развитии их национальной культуры.

1882-1883 гг. – по статистическим данным А. Н. Веденского, в Самурзакане на 5794 семейства приходилось лишь 222 постоянно проживавших мегрельских семей и ещё 1570 мегрельских семей со статусом временных жителей, остальные составляли абхазы.

1917-1918 гг. – учреждение первого Абхазского Народного Совета (АНС) – первого Парламента Абхазии, во главе с С. П. Басария. На съезде АНС были приняты «Декларация» и «Конституция Абхазского Народного Совета», разработанные С. Басария, А. Шериповым, М. Цагурия, М. Таранава, Д. Алания, А. Шервашидзе, где краеугольным камнем являлось претворение в жизнь права абхазского народа на самоопределение. На съезде бывшие грузинские депутаты 4-й Государственной Думы во главе с Акакием Чхенкели попытались отказаться установить связь Абхазии с народами Северного Кавказа и войти в состав Грузии. Но безуспешно. АНС поддерживал тесный контакт с народами юга России и в первую очередь с горцами Кавказа.

1910 год – уход Толстого. Писатель Лев Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в свое последнее путешествие. Оно закончилось смертью на железнодорожной станции Астапово спустя 10 дней.

1943 год – были депортированы около 70 тысяч карачаевцев. Карачаево-Черкесская область была ликвидирована, город Карачаевск (до 1944 г. – Микоян-шехер) был переименован в Клухор. Большая часть территории упраздненной автономной области под названием Клухорский район была включена в состав Грузинской ССР. Туда же в срочном порядке были переселены грузины (сваны и рачинцы) из Грузии. Одновременно были заменены на грузинский лад названия всех населенных пунктов данного региона.

1954 год – компания «Дженерал Моторс» выпустила свой 50-миллионный автомобиль. Это был спортивный двухместный «Шевроле». Он был позолочен снаружи и внутри, более 600 частей покрывал 24-каратный слой золота.

1955 год – запуск первой очереди Ленинградского метрополитена. Начато peгулярное движение поездов между станциями «Автово» и «Площадь Восстания». Первые поезда были короче нынешних и состояли из четырех вагонов. Минимальный интервал между поездами составлял 3,5 минуты. Весь путь поезда проходили за 18,5 минуты.

1963 год – «Космическая свадьба». Космонавт № 3 Андриян Николаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова стали мужем и женой. Брак, который был заключен по инициативе Хрущева, продлился 18 лет.

1967 год – открытие телецентра «Останкино». Этот крупнейший в Европе 13-этажный вещательный комплекс уже более сорока лет представляет собой единую, круглосуточно действующую, мощную технологическую систему.

2007 год – Принят Конституционный закон Республики Абхазия «О государственном языке Республики Абхазия».

2014 год – в Сочи Президент Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба и Президент Российской Федерации В. В. Путин подписали «Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»