ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ С МИНЗДРАВОМ РОССИИ ОБСУДИЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ

В Министерстве здравоохранения Абхазии прошла рабочая встреча министра Тамаза Цахнакия с делегацией Минздрава России под руководством помощника министра здравоохранения РФ Анатолия Гулина. Стороны обсудили ход реализации соглашений об обязательном медицинском страховании (ОМС) граждан России в Абхазии и лекарственном обеспечении льготных категорий российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии.

Члены российской делегации встретились с Премьер-министром РА Бесланом Барциц и вице-премьером Бесланом Эшба, с депутатами Парламента – членами профильного комитета Народного Собрания. Они посетили Республиканскую больницу и столичную поликлинику, а также Гудаутскую ЦРБ, где будут организованы пункты выдачи полисов ОМС.

22 ноября гости посетили медицинские учреждения восточных районов Абхазии.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс