ГЕРОЮ АБХАЗИИ ВЛАДИМИРУ АНЦУПОВУ 70 ЛЕТ

Память

Владимир Анцупов – один из легендарных участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. О своем боевом товарище рассказывает Ричард Чкадуа.

С Владимиром Анцуповым он познакомился во время войны, хотя и раньше слышал о нем очень много.

В 1977 году в Сухуме открылась первая в республике секция каратэ, где стал заниматься и Владимир Анцупов. Он в совершенстве овладел этим видом спорта и стал обладателем черного пояса, был еще и мастером спорта СССР по боксу.

Владимир Анцупов преподавал в Абхазском государственном университете, имел ученую степень кандидата исторических наук. С 1989 года он стал одним из активных защитников интересов абхазского народа, подвергавшегося давлению со стороны Грузии.

«Мой старший брат погиб во время войны, был офицером абхазской гвардии. Он дружил с Вовой Анцуповым, с которым я познакомился в Ткуарчале, когда он приходил к брату,– вспоминает Ричард Чкадуа. – Владимир Анцупов воевал в группе «Катран», базировавшейся в районе села Тамыша, где были организованы два взвода по 10-11 человек в каждом. В одном взводе были добровольцы из России и Приднестровья. Они ушли на линию фронта к Мушни Хварцкия».

Говоря о неординарных воинских способностях Владимира Анцупова, Ричард Чкадуа отметил, что с него можно писать кодекс чести воина: интеллектуального, волевого, целеустремленного.

14 декабря 1992 года – одна из самых страшных страниц в истории народа Абхазии: в этот день над селом Латой грузинскими «гвардейцами» был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчала. Погибло 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. В этом вертолете находился и Владимир Анцупов.

Ричард Чкадуа предложил увековечить память Владимира Анцупова и назвать его именем улицу.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Ричард Чкадуа