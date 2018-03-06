ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЖДЯ И ВЕТРА

Первое в наступившем 2018 году заседание президиума Академии наук Абхазии прошло не совсем обычно. Одним из пунктов повестки дня значилось поздравление академика АНА, доктора физико-математических наук, профессора, академика Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Январби Алиевича Экба с юбилеем. Ученому исполнилось 75 лет.

Как подчеркивали выступающие, область науки, в которой работает Январби Алиевич Экба, специфична, и потому известность академика Экба не столь велика, сколь велики, ценны и значимы для науки и (прошу обратить внимание!) для науки практической – результаты его исследований – во многом уникальных. Потому что Январби Алиевич Экба – специалист в области геофизики – физики атмосферы.

Чтобы подчеркнуть масштаб личности юбиляра, директор Института экологии АНА Роман Дбар (Январби Экба работает в институте в качестве заместителя директора по науке) подробно остановился на некоторых фактах биографии ученого.

Январби Экба родился в ауле Старо-Кувинском Карачаево-Черкесской Республики. Окончив в 1966 году Кабардино-Балкарский государственный университет (г. Нальчик) по специальности «геофизика», а в 1973 году – аспирантуру, Я. Экба защитил кандидатскую диссертацию по специальности «физика атмосферы» на тему «Моделирование процесса зарождения и роста ледяной фазы в облаках».

С 1971 по 1987 годы работал сначала научным сотрудником, а затем заведующим лабораторией Высокогорного геофизического института (ВГИ) в г. Нальчике. В 1987 он был назначен директором Ставропольского научно-производственного геофизического центра, которым руководил до 1998 года. В 1997 году Январби Экба защитил докторскую диссертацию на чрезвычайно актуальную тему «Режим атмосферных осадков и их искусственное регулирование на Северном Кавказе». Тема была не просто важна – результатов исследований ученых ждали сельхозпроизводители, ведь речь в диссертации шла о защите сельхозугодий от губительных последствий града. Кстати, в условиях Абхазии град тоже нередко наносит немалый ущерб, особенно страдают от него овощные культуры и фрукты.

Одновременно – с 1996 по 1998 годы – Я.А. Экба является профессором и заведует кафедрой «геофизики» Ставропольского государственного университета (СГУ). Основные исследования, которые ведут специалисты кафедры, посвящены физике атмосферы и гидросферы, модификации погоды и геоэкологии. Результаты исследований Я.А. Экба широко используются при оперативно-производственных работах по модификации погоды и радарной метеорологии.

В 80-е и 90-е годы под руководством ученого осуществляется колоссальный по масштабам цикл научно-производственных работ по модификации погоды. В настоящее время в сферу его научных интересов включены также вопросы экологической роли метеорологических факторов и антропогенная экология. Им опубликованы три монографии и более 150 научных работ в центральных российских и ведущих зарубежных изданиях, на его счету более десятка изобретений и патентов в области геофизики. За успехи, достигнутые в науке и весомые результаты применения ее на практике Январби Экба в 1992 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В 1999 году Я. Экба переезжает на постоянное жительство в Абхазию. Его приглашают на работу в Абхазский государственный университет и Гидрофизический институт. Январби Алиевич является профессором АГУ и куратором геоэкологического направления исследований, которые осуществляются под его руководством в созданном им же отделе экологического мониторинга Института экологии AHA. Исследования под его руководством проводятся по таким проблемам как «Глобальные изменения климата и их проявления в условиях Абхазии», «Экологический мониторинг абхазской акватории Чёрного моря в целях повышения экологической безопасности».

В период работы Я. Экба в ГИ АНА и ИЭ АНА им опубликовано более восьмидесяти научных статей, посвященных экологическим проблемам Абхазии, изданы два учебника для вузов по специальности «геофизика» и «геоэкология». Но особое место на личной книжной полке ученого занимает монография «Экологическая климатология и природные ландшафты Абхазии», подготовленная и изданная в 2007 году в соавторстве с Романом Дбар. В монографии охарактеризовано состояние и перспективы экологического развития практически всех геосистем Абхазии: (атмосфера, гидросфера, литосфера и биота). В 2008 году эта работа была удостоена Государственной премии по науке им. Г.А. Дзидзария.

Я. Экба возглавляет кафедру прикладной экологии в Абхазском государственном университете, а его способность выявить талантливых студентов и пробудить у них интерес к науке способствует привлечению молодёжи в науку и образование. Академик Я. Экба часто выступает в СМИ с разъяснением насущных вопросов состояния природной среды и эффективного использования богатейших природно-климатических ресурсов Абхазии, участвует в научных и научно-прикладных дискуссиях.

Под научным руководством Я. Экба подготовлены две кандидатские диссертации. И подготовлены они в Абхазии. Его воспитанницы – кандидаты физико-математических наук Асида Ахсалба и Яна Гицба успешно преподают в Абхазском государственном университете, их постоянно приглашают выступить с докладами и презентациями на конференции и научные форумы. И вообще ученики Январби Алиевича заметно выделяются среди студентов АГУ – сказывается серьезная научная школа, в формировании которой главную роль играет методологический опыт самого профессора. С 1999 года им подготовлены десятки квалифицированных специалистов для народного хозяйства республики.

Да и сам профессор Экба весьма активен и мобилен. На некоторых конференциях они выступают с докладами все трое.

Продуктивна работа Экба и в Академии наук Абхазии, ученый является академиком-секретарём Отделения физико-математических и технических наук AHA и одновременно – исполнительным директором Фонда развития науки, который предусматривает грантовое обеспечение научных проектов и в современных условиях приобретает все большую значимость.

Как заметил в своем выступлении Роман Дбар, Январби Алиевич Экба очень богатый человек: у него четверо детей, пятеро внуков, три правнука и одна правнучка.

Все присутствующие на расширенном заседании Президиума от души желали юбиляру здоровья, творческих и научных успехов и прекрасного расположения духа.

Президиум АНА обратился к Президенту РА с ходатайством о награждении академика Я. Экба орденом «Ахьдз-Апша» – за неоценимый вклад в науку, в развитие экологических исследований и подготовку высококвалифицированных специалистов и ученых.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА