СПОРТ

В г. Сочи прошел Открытый фестиваль боевых искусств «Кубок главы г. Сочи» по каратэ шинкекусинкай (кумитэ) среди детей 6-7, 8-9 и 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет.

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 8 команд г. Сочи, г. Краснодар, г. Армавир, г. Воронеж, г. Ульяновск, г. Анапа и Республики Абхазия.

В состав сборной команды Абхазии вошли 22 спортсмена – воспитанники отделения Федерации кекусинкай Абхазии из г. Сухума, г. Очамчыры и пос. Агудзера, а также ДЮСШ №1 г. Сухума и клуба «Спарта» (г. Сухум).

По итогам проведенных боев 20 абхазских спортсменов вышли в финал, 13 из них заняли первые места, 5 – вторые и 2 – третьи места.

Абхазские спортсмены заняли второе командное место, уступив один балл команде Сочи.

Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум), Зураб Мурадян (Очамчыра) и Темур Читанава (пос. Агудзера).

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту