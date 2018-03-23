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СПОРТ
В г. Сочи прошел Открытый фестиваль боевых искусств «Кубок главы г. Сочи» по каратэ шинкекусинкай (кумитэ) среди детей 6-7, 8-9 и 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет.
В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 8 команд г. Сочи, г. Краснодар, г. Армавир, г. Воронеж, г. Ульяновск, г. Анапа и Республики Абхазия.
В состав сборной команды Абхазии вошли 22 спортсмена – воспитанники отделения Федерации кекусинкай Абхазии из г. Сухума, г. Очамчыры и пос. Агудзера, а также ДЮСШ №1 г. Сухума и клуба «Спарта» (г. Сухум).
По итогам проведенных боев 20 абхазских спортсменов вышли в финал, 13 из них заняли первые места, 5 – вторые и 2 – третьи места.
Абхазские спортсмены заняли второе командное место, уступив один балл команде Сочи.
Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум), Зураб Мурадян (Очамчыра) и Темур Читанава (пос. Агудзера).
Номер: 28
Выпуск: 3629
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту