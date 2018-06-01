ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

НУЖНО УМЕТЬ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

Беседа лидера старейшей в стране Народной партии Абхазии Якуба Лакоба с известным абхазским предпринимателем, членом Общественной палаты Абхазии Бесланом Кварчия

Я. Лакоба: Инициатива выйти с Вами на публичную беседу принадлежит мне. Почему? Потому, что в Вас я вижу не только компетентного и успешного предпринимателя, но и продвинутого интеллектуала, умело использующего свои знания и опыт, в т.ч. жизненный, не только в своей непростой, а порой рискованной предпринимательской деятельности, но и в качестве активного и вдумчивого участника общественно-политических процессов.

Б.Кварчия: Спасибо. Мне это особенно приятно слышать из Ваших уст, уст моего преподавателя на юрфаке, когда я получал второе высшее образование, я с удовольствием слушал Ваши лекции, которые были интересными и познавательными. Хочу также добавить, что Ваше недавнее интервью было очень ярким, особенно в части, где Вы говорите о личности В.В. Путина, где затронуты такие аспекты, которые не всем бывают ясны и не всегда.

Я.Лакоба: А некоторые вообще поговаривают, что результаты нашей победоносной войны, оказывается, нужны были больше России, чем нам. От нашей Победы, дескать, больше выиграла Россия. В этих результатах были заинтересованы и Абхазия и Россия. И торг здесь или расчеты математические, бухгалтерские, экономические попросту неуместны. Это не тот вопрос, где можно и нужно торговаться. Те же, кто пытается навязать обществу эту, с позволения сказать, «тему», делают это или из провокационных соображений или по безнадёжному недомыслию.

Б.Кварчия: Мы стояли на грани физического уничтожения: быть или не быть этносу. Кому были нужны результаты национально-освободительного движения больше, чем абхазам? Мы что, спасали себя в угоду России? Это была наша борьба за выживание, и простые граждане России нас поддержали, нас поддержал Северный Кавказ, а не официальная тогдашняя Россия. Только Абхазия была заинтересована в победе, а если кто-то говорит иное, то это либо проплаченное мнение, либо – глубоко заблуждающиеся люди. Ведь именно кремлевские чиновники по просьбе Грузии устроили нам экономическую блокаду в 1994 г., так называемый «вялотекущий геноцид», и он, в принципе, мог продолжаться и по сей день. И именно при Путине блокаду отменили, а ведь мы были на грани гуманитарной катастрофы. Причем, хочу заметить, «демократический» Запад очень сильно возмущался, когда отменили нашу блокаду. После ее отмены, у нас сразу начала восстанавливаться экономика, заработала банковская система. А затем, вместе со своим верным соратником Д.Медведевым, в 2008 г. они раз и навсегда решили вопрос признания абхазского суверенитета. Плюс ко всему мы все имеем российское гражданство, получаем российские пенсии, нашим детям дают возможность учиться в российских вузах и многое другое. Ора, а8суа ищъашьа урт хацъ6уоуп. И вообще, нужно уметь быть благодарными.

Я.Лакоба: Вот именно. Недаром мудрость гласит: «Порой излишняя рационализация лишь усиливает путаницу». Особенно, когда речь идет о дружеских и братских отношениях. А они у нас с Россией на самом деле такие.

Б.Кварчия: Сегодняшняя международная обстановка во многом подрывает уверенность в завтрашнем дне, особенно в предпринимательской среде, что чревато снижением активности бизнеса (как малого, так и среднего и крупного) и вызванными этим обстоятельством соответствующими возможными негативными последствиями. В этих условиях привлекать инвестиции и развиваться бизнесу практически невозможно. Вот Вы как опытный политик, как считаете нужным повлиять на сложившуюся ситуацию?

Я.Лакоба: Мир и не такое переживал. Так что и это пройдёт. Просто нужно научиться не покладая рук работать, эффективнее бороться с коррупцией, поменьше воровать и не паниковать.

Б.Кварчия: Сегодня как никогда ранее мир не только взаимосвязан, но и взаимозависим. И это касается и Абхазии. Хочу заметить, что Абхазия на сегодня более самостоятельна в принятии решений, нежели некоторые страны Евросоюза и Республика Грузия. А что думаете Вы о геополитической взаимозависимости?

Я.Лакоба: В том-то и дело, что такая взаимозависимость очевидна. Она налицо. Тем более что Абхазия – важное звено в международных отношениях, перекрёсток интересов великих держав, многих других стран. В своё время лидер грузинских нацистов предыдущего поколения и образца Шеварднадзе (после предшествовавшего ему образца грузинских наци №1 и №2 Сталина и Берия, а до того идеологов и лидеров грузинского нацизма Ниношвили-Ингороква, Георгия Церетели, Гомартели, Ноя Жордания), этот серый кардинал, закамуфлированный под советского партийного босса и, как потом выяснилось, продажного и по сути предательского министра иностранных дел СССР (!), агент Запада, всю свою жизнь работавший против СССР и России, на их развал, назвал Абхазию «пешкой в геополитической игре». Но от абхазской геополитической «пешки» зависит много больше, чем некоторые думают, чем некоторым хотелось бы. А тем более в братском содружестве с Российской геополитической королевой.

Б.Кварчия: Союз с Россией для Абхазии является гарантией безопасности, тем более на фоне последних мировых событий, ведь мы были на грани третьей мировой войны, когда началась атака на Сирию. Кстати, как вы оцениваете ситуацию в Сирии и вокруг неё в связи с тройственной атакой?

Я.Лакоба: На самом деле, союз именно с Россией является твёрдой и нерушимой гарантией нашей реальной безопасности. Никто в мире нам такую гарантию дать не мог бы, даже если бы захотел. Да к тому же и желающих что-то не было видно. Союз с Великой Россией и признание ею абхазского суверенитета является для нас, прежде всего, надёжным наземным, воздушным, морским, надводным и подводным щитом, открывает для абхазов, всего многонационального народа Апсны невиданные перспективы, прямой путь для реализации самых сокровенных чаяний нашего древнего многострадального народа.

Тройственная же атака на Сирию – есть лишь одно из множества звеньев (кстати, лишь одно из них связано и с «абхазской геополитической пешкой»), слагаемых характеристики генеральной линии поведения, на глазах всей планеты окончательно распоясавшегося, фактически неприкрыто, вероломно и цинично чинящего всемирный произвол и беспредел, флагмана антироссийских сил – США. И говорит эта атака, прежде всего, также об их опасениях реальной неуступчивости В. Путина и в дальнейшем во многих важных для них вопросах. Тем более что такая его неуступчивость происходит на фоне особо не тиражированного, без ажиотажа, «без шума и пыли», чуть ли не как будничного, но, на самом-то, деле знакового прошлогоднего распоряжения В. Путина перевести все (!) банковские операции во всех морских портах России на российский рубль, отказавшись от операций в долларах. И это было не просто неуступчивостью, это было самой настоящей его контратакой в ответ на целую серию предыдущих вызовов – атак против России (до недавней тройственной атаки на Сирию). Впрочем, надо полагать, действуя в соответствии с проверенным веками, известным и во всех отношениях оправданным и мудрым принципом восточных единоборств (не только в технике, но и в философии которых лидер России также разбирается великолепно): «Нельзя успешно обороняться, а тем более побеждать, одновременно не атакуя». И эта контратака В.Путина – лишь первый, но реальный звонок. Тем более что подобные голоса раздавались и из Пекина. Так что здесь дело не только в борьбе за непосредственный доступ к энергоресурсам как таковым. По большому счёту, пора нам всем понять и признать правоту и прозорливость того же Филиппа Денисовича Бобкова – ныне здравствующего девяностотрёхлетнего создателя российской политической контрразведки, экс-первого председателя КГБ СССР, неоспоримо документированно на конкретных фактах, утверждавшего, что противостояние Запада с Россией связано не с установившимся в ней сто лет назад коммунистическим строем. Если бы факт не был бы установлен, то отношение к ней было бы таким же. И на самом деле – строй этот сменился более четверти века, а отношение к России не меняется, остаётся прежним.

О чём красноречиво говорит не только многое из происходящего вокруг России сегодня, но и давнишний замаскированный (с подтекстом) ответ главного идеолога необходимости не только холодной войны, но самого настоящего военного похода на Восток и борьбы с Россией Уинстона Черчилля на замечание Сталина: «Это начало конца» (имевшего ввиду открытие второго фронта во Второй мировой войне и начало краха Третьего рейха). «Нет, это не начало конца, это конец начала», имея в виду новую войну, но уже против представлявшей решающую победоносную силу во Второй мировой войне, понесшей в ней при этом колоссальные потери и во многом почти обессиленной самой России. А ещё более откровенно, дерзко и цинично выглядела тогда широко известная на Западе «знаменитая» и сегодня «почему-то» малоизвестная, особенно в России, скандальная речь английского лидера Черчилля в США на родине Трумэна. Эта его речь в известном Вестминстерском колледже американского города Фултон штата Миссури в своё время заняла место во всех исторических учебниках мира.

Исследователи-психолингвисты (к сожалению, некоторые сегодняшние исследователи-эксперты до сих пор даже не подозревают о существовании такой науки как психолингвистика) давно пришли к выводу, что в этом выступлении Черчилль применил лексику фашисткой Германии. С той лишь разницей, что вместо проекта провалившегося строительства тысячелетнего германского нацистского Третьего рейха ярый враг России Черчилль ратовал тут же заполнить освободившуюся нишу более изощрённым и коварным (фарисейски и ловко обрамлённым в «демократические» формы) нацистским образованием англо-саксонского образца, создав «братскую ассоциацию англоговорящих народов. Это означает специальные отношения между Британским содружеством и Империей и Соединёнными Штатами Америки. Нужно под эгидой Объединённых Наций и на основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией». И это лишь одна из доминант его фултонской речи. Больше всего он использовал в ней слово «родственные» (англо-саксонские) народы.

И такая линия поведения официального Лондона и Вашингтона остаётся настолько живучей, что понимание того, что и как говорят и делают США и, идущая в фарватере их (по давно высказанному мнению высококомпетентных и независимых экспертов) «нечеловеческой сущности» политики, Великобритания сегодня становится настолько всё более очевидным даже невооружённым глазом, что теоретические, в том числе логические, а также практические выводы здесь напрашиваются сами по себе. И один из них – решения Госдумы РФ об установлении на днях сразу двух уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность в отношении граждан РФ за поддержку антироссийских санкций США и пособничество в их продвижении, соответственно, в виде лишения свободы сроком до четырёх лет или штрафом до шестисот тысяч рублей, и лишения свободы сроком до трёх лет или штрафом до полумиллиона рублей. Последующие справедливые, не менее мудрые и решительные меры российского лидера В.Путина и российского законодателя, уверен, не заставят себя долго ждать.

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ВАЛЮТЫ ПОД АНОНИМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ!

Б.Кварчия: Якуб Васильевич, как Вы оценивает отношения Восток – Запад и, в частности, Запад – Россия? Я уверен, что Вы и тут выскажете свое оригинальное видение.

Я.Лакоба: Отношения Запада не только с Востоком, но и со всем остальным миром характеризуются не только безапелляционным навязыванием «исключительных» западных ценностей и культуры, но и долларовым рабством, буквально засильем ставшей не просто международной, но планетарной и при этом не то что сомнительной, но без всяких оговорок суррогатной валюты – североамериканского доллара (США). Никакая она даже не национальная и не твёрдая, а фактически авантюрно-фальшивая, по самой сути своей виртуальная валюта, не подкреплённая соответствующим золотым запасом, к тому же бесконтрольно печатаемая самой чудовищной структурой на планете –Федеральной резервной системой (ФРС) или резервным фондом США (другое её название), не подотчётной ни президенту, ни Конгрессу США. Ну прямо рейдерский захват валюты под анонимным управлением. И сегодня миром во многом правит именно эта, с позволения сказать, «валюта». Такое положение вещей является великим парадоксом, недоразумением и самой большой опасностью, источником большинства бед современного мира на протяжении уже более двух веков. Всё это на порядок усложняет задачи решения и многих разноплановых (политических, экономических и др.) международных проблем. Но не все, к сожалению, это осознают и признают. Или делают вид, что не понимают. Или не хотят понимать и признавать. Отчасти от того, что к такому состоянию мир был почти приучен. Но это пока, что называется, до поры до времени. По многим признакам, плод зреет. И большая часть надежды на изменение ситуации и в этом плане на Россию, Китай, Индию, на ряд стран Латинской Америки, Иран, со временем, может быть, и, дай Бог, Турцию (всё ещё находящуюся в долговой кабале у США с её дутой валютой), многих других стран мира. Но, прежде всего, на Россию. Особенно для нас, абхазов, всего многонационального народа Абхазии. Вот поэтому и пошла очередная опрометчивая атака на Россию, в частности, на её рубль, в зоне которого находится и наша страна. Мне представляются эти потуги бесноватого нынешнего руководства США тщетными. Думается, события, точнее, процесс укрепления позиций рубля в контексте вышеназванной атаки, будет развиваться в целом по формуле - схеме величайшей русской народной поговорки «Нет худа без добра». Как, впрочем, и в печально известном случае с турецкими помидорами.

Рубль станет ещё более самодостаточным и твердым, независимо от его отношения к курсу «наитвёрдейшей» на сегодня «валюты» – «всесильного» и «всемилостивого» $. Но пикантность момента состоит в том, что в случае возможной мощной совместной контратаки на эту «сверх валюту» России, Китая и др., по мнению ряда ангажированных экспертов может случиться мировой валютно-финансовый коллапс. Убеждён, эти опасения сильно преувеличены. И высказываются эти опасения апологетами и проводниками интересов «финансового интернационала» с одной целью – задержать, предотвратить такую контратаку, способную опрокинуть эту глобальную «валюту», в нынешнем её качестве более чем заслуживающую быть отправленной в историческое небытие.

Б.Кварчия: Якуб Васильевич! Мне остаётся искренне поблагодарить Вас за приглашение на беседу и за столь на редкость содержательный и настолько же актуальный, особенно в условиях невиданного ускорения темпа мирового политического процесса, откровенный разговор.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: политикаАвтор: Я. Лакоба, Б.Кварчия