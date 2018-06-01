Архангельский йети

В окрестностях Северодвинска (Архангельская область) местным жителям удалось снять на видео снежного человека.

Ролик, по утверждению его правообладателя, был сделан еще 18 февраля, но только недавно стал достоянием общественности. Автор съемок около восьми часов вечера медленно (так как дорога была покрыта льдом) ехал на своей машине из Северодвинска к городу Онега. Внезапно он обнаружил справа от дороги странное человекообразное существо. Мужчина остановился, вышел из машины и начал снимать существо на камеру телефона, но загадочная фигура очень быстро скрылась в лесу. Местные жители утверждают, что в последнее время из лесу к людям стали часто выходить волки, лисы, медведи и прочие животные, как будто что-то неведомое им и страшное поселилось в чаще и гонит их прочь.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы