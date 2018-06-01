ЛЕТО СТАНЕТ ДЛИННЕЕ

Причем не на два-три дня, и даже не на неделю, а на целых два месяца – утверждают ученые.

Исследователи из Университета Тель-Авива пришли к однозначному выводу, что парниковые газы – суровая реальность, а глобальное потепление – факт, который невозможно игнорировать. И как результат глобального потепления – изменение климата на всей планете неминуемо.

Если человечество продолжит свою деятельность, считают ученые, то уже к середине XXI века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу – уже на 50 процентов. При этом в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция жаркий период увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев. Соответственно, у местного населения возникнут серьезные проблемы, связанные в первую очередь со здоровьем и количеством питьевой воды.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы