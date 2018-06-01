УМНАЯ И БОГАТАЯ

Есть такая поговорка: «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?». Американка Джоан Гинтер сумела при помощи своего ума стать миллионершей, причем очень своеобразным способом. Она выиграла в лотерею несколько раз: в 1993 году – 5,4 миллиона долларов, в 2003-м – 2 миллиона, в 2005-м – 3 миллиона и, наконец, в 2008 году – 10 миллионов. После этого на радость устроителей лотерей она сказала: «Ну все, этого мне на мелкие расходы хватит!». Любопытно, что Джоан – профессор математики, есть подозрение, что она каким-то образом рассчитала закономерности, позволяющие сорвать такой огромный куш. Но сама Джоан по этому поводу молчит, за что ей благодарны устроители лотерей.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы