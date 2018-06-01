ЗДЕСЬ ПРИВИВАЮТ ЗНАНИЯ И УЧАТ ЛЮБИТЬ

Письмо выпускницы -2018

Вот и прозвучал последний звонок в школах Абхазии. Это трогательный и волнительный момент для каждого ученика. Мы прощаемся не только со школой, но и с любимыми учителями, с детством.

Благодаря 10-й Горской школе г. Сухума я получила знания, нашла настоящих друзей, а также обрела наставников в лице учителей, которые стали примером для подражания. Много радостных воспоминаний я беру во взрослую жизнь. Конечно, бывали и разочарования и огорчения, но это тоже жизненный опыт.

Нашей школе 155 лет. Она развивается, идет в ногу со временем. Я вижу хорошие перемены, и это не может не радовать! Происходит все это благодаря сплоченному коллективу энтузиастов во главе с руководством.

У директора школы А.Д. Кварчелия я поинтересовалась планами на будущее и тем, что удалось осуществить за прошедший год.

– У нас появились четыре интерактивные доски, лингафонный кабинет, в этом году открыли профильный класс по углубленному изучению естественных наук. Школа радиофицирована благодаря спонсорской поддержке Компании сотовой связи «А-Мобайл», – рассказала Аида Дмитриевна. – К сожалению, специалистов по некоторым предметам в школе не хватает. Особенно мы будем рады молодым. Надеюсь, что сегодняшняя тенденция, когда выпускники вузов не идут в школы из-за невысокой заработной платы, в нашем государстве будет преодолена.

– В нашей 10-й школе учится немало талантливых детей, не случайно среди победителей предметных олимпиад всегда есть наши ученики, – продолжила директор.

За годы учебы я убедилась, что руководство и коллектив школы – это люди, которые ежедневно дают каждому их нас, учеников, вместе со знаниями и какую-то частицу души.

И хорошо, что родительский комитет школы и Администрация города поддерживают их инициативы. Именно за счет такой поддержки были заменены окна, отремонтирован спортзал, актовый зал и даже был сделан косметический ремонт всего здания.

Что мои ровесники и я сама пожелаем школам Абхазии? Чтобы профессия учителя стала востребованной среди выпускников вузов, чтобы государство оказывало больше поддержки образовательным учреждениям республики. И, конечно, чтобы в школе по-прежнему не только давали знания по предметам, но и учили любить – людей, природу, жизнь и Родину нашу – Абхазию.

А я говорю: «Огромное спасибо родной школе и учителям!»

Алиса АДЛЕЙБА, выпускница 11 «а» класса

г. Сухум

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Алиса АДЛЕЙБА, выпускница 11 «а» класса