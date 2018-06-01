ФОРУМ «СТРАТЕГИЯ-2025»

2 июня в Конгресс-зале Абхазского государственного университета в Сухуме состоится Первый национальный форум «Стратегия-2025» на тему «Как обеспечить рост экономики Абхазии?», который положит начало проведению серии тематических форумов.

Спикеры форума – председатель правления РОО «Московская абхазская диаспора» Агрба Беслан, Премьер-министр Республики Абхазия Гагулия Геннадий, председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба, председатель высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Экзеков Мусса, советник Администрации Президента РФ Ардзинба Инал, директор по страховому рынку ООО «Универсальные системы системы и технологии» Делба Гарри, торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Барциц Олег, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Басария Аслан, ректор Абхазского государственного университета Гварамия Алеко, министр экономики Абхазии Ардзинба Адгур, министр по налогам и сборам Республики Абхазии Курмазия Даур, директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Гицба Инар, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Бжания Аслан и Лолуа Рауль.

О форуме

Национальный форум «Стратегия-2025» инициирован абхазскими диаспорами.

Ключевая цель форума – создать программу действий, поддерживаемую широкими общественными силами, и приступить к ее выполнению. Выработка национальной стратегии позволит перейти к продуманной и постепенной реализации долгосрочных задач развития Абхазии.

Национальный форум «Стратегия-2025» – это современная площадка, где посредством открытой дискуссии спикеры и лидеры экспертного сообщества смогут вести диалог с представителями деловых кругов, всех ветвей власти, общественности, моделируя различные сценарии развития экономики Абхазии.

Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: экономикаАвтор: Из Интернета