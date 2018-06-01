БОЛЕЕ 100 ДЕТЕЙ ПОЙДУТ В НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Строительство дошкольного учреждения началось в 2017 году в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2017-2019 гг. Строительные работы выполняет Государственная фирма «Очамчырастрой». На данном этапе строительных работ завершена заливка монолита.

По информации главного инженера ГК «Апсныргылара» Амирана Лагвилава, все работы будут завершены в срок, и уже в 2019 году более 100 детей Очамчыры пойдут в новый детский сад.

Заместитель главы Администрации Очамчырского района Славик Кучуберия отметил важность строительства объекта для района: «Сегодня у нас в районе функционирует только один детсад на 80 мест, по факту его посещают 120 детей. Всего в районе 4800 семей. Тот садик, который функционирует сегодня, в скором времени мы закроем на ремонт. Здание в плачевном состоянии. Мест не хватает, желающих отправить своих детей в детсады много. Все в районе с нетерпением ждут нового детсада».

Общая сметная стоимость строительных работ, включая оснащение детского сада необходимым инвентарем и мебелью, составляет 129 миллионов рублей. Срок сдачи объекта – осень 2019 года.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс