ЗАЯВЛЕНИЕ ПП «АПСНЫ»

Политическая партия «Апсны» распространила заявление в связи с признанием Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой: «ПП «Апсны» приветствует решение Сирийской Арабской Республики о взаимном признании и установлении дипотношений между Абхазией и Сирией. Республика Абхазия последовательно поддерживала народ Сирии в борьбе с международным терроризмом и далее будет стоять рядом в борьбе за мир и свободу!»

Представители партии выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между абхазским и сирийским народами во всех областях, включая научную, образовательную, культурную и военную сферы.

ПП «Апсны» призвала санаторно-курортные объекты Республики Абхазия принять на отдых и лечение детей Сирии, пострадавших от войны.

Политическая партия «Апсны» распространила заявление в связи с признанием Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой: «ПП «Апсны» приветствует решение Сирийской Арабской Республики о взаимном признании и установлении дипотношений между Абхазией и Сирией. Республика Абхазия последовательно поддерживала народ Сирии в борьбе с международным терроризмом и далее будет стоять рядом в борьбе за мир и свободу!»

Представители партии выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между абхазским и сирийским народами во всех областях, включая научную, образовательную, культурную и военную сферы.

ПП «Апсны» призвала санаторно-курортные объекты Республики Абхазия принять на отдых и лечение детей Сирии, пострадавших от войны.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс