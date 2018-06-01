Главная
ЗАЯВЛЕНИЕ ПП «АПСНЫ»
Политическая партия «Апсны» распространила заявление в связи с признанием Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой: «ПП «Апсны» приветствует решение Сирийской Арабской Республики о взаимном признании и установлении дипотношений между Абхазией и Сирией. Республика Абхазия последовательно поддерживала народ Сирии в борьбе с международным терроризмом и далее будет стоять рядом в борьбе за мир и свободу!»
Представители партии выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между абхазским и сирийским народами во всех областях, включая научную, образовательную, культурную и военную сферы.
ПП «Апсны» призвала санаторно-курортные объекты Республики Абхазия принять на отдых и лечение детей Сирии, пострадавших от войны.
Политическая партия «Апсны» распространила заявление в связи с признанием Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой: «ПП «Апсны» приветствует решение Сирийской Арабской Республики о взаимном признании и установлении дипотношений между Абхазией и Сирией. Республика Абхазия последовательно поддерживала народ Сирии в борьбе с международным терроризмом и далее будет стоять рядом в борьбе за мир и свободу!»
Представители партии выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между абхазским и сирийским народами во всех областях, включая научную, образовательную, культурную и военную сферы.
ПП «Апсны» призвала санаторно-курортные объекты Республики Абхазия принять на отдых и лечение детей Сирии, пострадавших от войны.
Номер: 54
Выпуск: 3655
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс