ПРИЗНАНИЕ СИРИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ – ТОЛЬКО НАЧАЛО

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что признание независимости республик Абхазия и Южная Осетия Сирией и установление дипломатических отношений между ними является только началом процесса признания этих республик миром.

«Россия, конечно же, поддерживает этот процесс. Мы прекрасно понимаем, что это делается не в пику кому-либо, а в поддержку людей и их законных устремлений. Уверен, что это далеко не конец череды признаний Абхазии и Южной Осетии миром», – сказал К.Косачев.

По его мнению, факт установления дипломатических отношений между странами – это «еще одно свидетельство того, что действия Запада приводят к результатам, прямо противоположным, ожидаемым ими. Это, безусловно, важное событие для кавказских республик, которое укрепляет их международные позиции и демонстрирует бесплодность всех попыток игнорировать сам факт их существования рядом государств».

Ранее независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс