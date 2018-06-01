НАЛАЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мнение

29 мая новостные ленты облетело сообщение (для многих оно стало полной неожиданностью) о том, что Сирийская Арабская Республика признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, а Дамаск, Сухум и Цхинвал договорились об установлении дипломатических отношений.

Новость и правда сенсационная, хотя разговоры о вероятности такого поворота событий шли довольно давно и упорно. Понятно, что за этим решением стоит кропотливая и длительная работа дипломатических ведомств и других структур. Эта работа ведется последние 25 лет, хотя сложно отрицать, что особый импульс и новое измерение она получила лишь в 2008 году, после признания Российской Федерацией независимости Абхазии. С того знаменательного августа прошло почти 10 лет, и вот какой сюрприз к этой дате приготовила для Абхазии, казалось бы, далекая от нас ближневосточная страна.

Сегодня мировые СМИ пестрят заголовками о военных действиях в Сирии, использовании там химического оружия, разгуле терроризма, вынужденных беженцах и т.д.

К сожалению, Сирия сейчас действительно переживает не лучшие времена, еще долгое время Сирия будет залечивать раны и оправляться от последствий жестокого конфликта, который длился долгие годы.

Но не следует забывать, что Сирия – это одна из крупнейших стран арабского Востока. Сирийская Арабская Республика имеет безусловное стратегическое значение – это «ворота» на Ближний Восток. Страна была перекрёстком военных дорог и торговых путей со времён бронзового века. Теперь это, кроме всего прочего, и узел потенциальных маршрутов транспортировки углеводородов.

До кризиса, который наступил в 2011 году, Сирия, несмотря на отсутствие существенных запасов нефти и газа, за счет чего в основном развивается экономика успешных Ближневосточных государств, была одной из наиболее сильных и влиятельных стран региона.

Это страна с богатейшей историей. Дамаск – древнейшая из всех современных столиц в мире. Вместе с тем, Сирия – современная страна с пестрым по национальному и религиозному составу населением, но довольно грамотно выстроенными межнациональными отношениями.

Можно много писать о том, что из себя представляет это государство, а о нем действительно есть что сказать, но довольно лишь одного факта, чтобы понять значение этой страны для мировой политики и международных отношений – именно здесь пересекаются интересы мировых держав и региональных игроков и именно тут вот уже 7 лет весь мир пытается ( а кто-то только делает вид, что пытается) решить так называемый сирийский кризис.

В целом важно понимать, что кризис рано или поздно будет преодолен (по крайне мере последние тенденции внушают осторожный оптимизм), а важнейшее решение, обнародованное 29 мая, останется и повлечет за собой дальнейшие действия. В Сирии, вероятно, уже в ближайшее время откроется Посольство Абхазии, что будет означать дипломатическое присутствие Сухума на Ближнем Востоке. В регионе, где проживает внушительная абхазская диаспора (причем, важно отметить то, что этнические абхазы, которые оказались разбросаны и образовали диаспоры по всему «постосманскому пространству» на Ближнем Востоке компактно проживают преимущественно в Сирии и соседних Иордании и Израиле) это долгожданное и архиважное событие. Конечно, наличие дипломатического представительства существенно облегчит работу с ними, но, разумеется, это далеко не единственное направление деятельности. Предстоит еще важная работа по налаживанию контактов в новой стране, организации совместных проектов, культурного и гуманитарного сотрудничества. Ничего не представляется возможным без партнеров и союзников. И стратегическая цель Абхазии – приобретать надежных партнеров. В этой связи предстоит еще долгая и тернистая дорога. Тут вспоминаются слова официального представителя МИД РФ М. Захаровой: «Мы уходим с работы тогда, когда она заканчивается, а заканчивается она редко». Этот подход, уверена, разделяет и МИД Абхазии, поскольку только он и может обеспечить успех и эффективное использование тех перспектив, которые открываются с историческим решением Сирии.

Элана ЭШБА, научный сотрудник Центра партнерства цивилизации Института международных исследований МГИМО МИД РФ

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: политикаАвтор: Элана ЭШБА, младший научный сотрудник Центра партнерства цивилизации Института международных исследований МГИМО МИД РФ