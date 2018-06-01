СИРИЯ УВИДЕЛА В АБХАЗИИ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании состоялась пресс-конференция, посвященная признанию Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой.

На вопросы журналистов отвечали министр иностранных дел Даур Кове и его помощник Ираклий Тужба.

Поздравив граждан Абхазии с признанием независимости страны еще одним государством, Даур Кове отметил: «Процесс сближения с САР начался в далеком 2011 году, когда в стране разгорелась гражданская война. Абхазия оказывала Сирии поддержку: собирала и доставляла гуманитарную помощь, приняла около 500 беженцев и т. д.

Этому способствовала долгая и кропотливая работа не только со стороны МИДа, но и ряда других ведомств, участвовавших в данном процессе.

Таким образом, Сирия увидела в Абхазии надежного партнера. Признание со стороны Сирии имеет огромное значение для Абхазии. САР – серьезный игрок в Ближневосточном регионе. Несмотря на то, что эта страна пережила военный конфликт, в котором ей пришлось противостоять международному терроризму, она успешно выходит из кризиса и демонстрирует стабильное развитие. Имея такого партнера на Ближнем Востоке, Абхазия может установить контакты с другими странами региона». При этом Кове подчеркнул, что МИД является проводником курса внешней политики, который установлен Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба.

Комментируя реакцию Грузии на признание Сирией Абхазии и, в частности, разрыв дипотношений с САР, Кове сказал: «Это в очередной раз доказывает, что Грузия прилагает все усилия для того, чтобы изолировать Абхазию от мирового сообщества и блокировать любые контакты с внешним миром».

Как сообщил министр, первым шагом в установлении официальных дипотношений станет встреча президентов Абхазии и Сирии, которая состоится в скором времени. В рамках этой встречи будет подписано межгосударственное Соглашение.

Отвечая на вопрос журналистов, как повлияет признание Абхазии Сирией на позиции нашей страны на международной арене, Ираклий Тужба, отметил: «Абхазия, как и Сирия, находится под серьезным давлением со стороны части мирового сообщества, представленной западной коалицией, во главе с США. Поэтому, я сильно сомневаюсь, что наша позиция может измениться в худшую сторону. Мы выстраиваем отношения с теми странами, которые готовы это делать на равноправной основе. Нам повезло, что на данном этапе такой страной оказалась Сирия, которая является крупной страной с большим экономическим и стратегическим потенциалом. Для установления политических и экономических отношений между Сирией и Абхазией нет никаких преград. Война в САР идет к завершению, страна начинает процесс восстановления».

Номер: 54Выпуск: 3655Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс