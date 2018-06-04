НАША ОБЩАЯ БОЛЬ И ПАМЯТЬ

В Гудауте открыли памятник жертвам Кавказской войны

Идея установить памятник жертвам Кавказской войны, махаджирам Кавказа посетила художника и архитектора Игоря Смыр более 10 лет назад. В разное время он представлял себе его по-разному, но всегда центральной частью монумента были корабль или галера, которые увозили в неизвестность тысячи и тысячи людей. Они не знали тогда, увидят ли снова свои дома, вдохнут ли когда-нибудь дым своих очагов. Турецкие суда увозили наших соотечественников, и земля становилась все дальше и дальше и, наконец, совсем исчезала. А впереди их ждала неизвестность.

Немногим больше года, как Игорь Смыр принялся за осуществление своей идеи. Место для памятника было выбрано неслучайно – это район морского порта, именно сюда приставали торговые купеческие суда, велась бойкая торговля. От таких морских портов после Русско-Кавказской войны наши соотечественники вынуждены были уходить на чужбину, покидая свою Родину. Они ее оставляли не по своей воле, поэтому нить, нас связующая, не прерывалась – так же, как не прерывались связующие нас наш язык, обычаи, культура.

Официальное открытие памятника-монумента было приурочено ко Дню памяти жертв Кавказской войны. Теперь и в Гудауте есть памятник, символизирующий единство народа, разделенного морем, расстоянием и временем. Каждый год в этот памятный день сюда будут приходить внуки и правнуки тех, кто когда-то был депортирован.

Беслан Дбар, министр по репатриации, в своем выступлении остановился на значимости для нынешних поколений этой даты:

– Это трагические страницы нашей истории, истории народов Кавказа. Кавказская война, длившаяся более 100 лет, принесла много горя, оставила после себя многочисленные глубокие раны, которые не заживают до сих пор. Сегодня мы вспоминаем о тех, кто ушел в бессмертие на разных берегах, но думаем мы об одном и том же. Наши братья в Турции, Сирии, Иордании, других странах мысленно с нами здесь, на своей исторической Родине. Наш народ за эти столетия пережил много испытаний. В годы Отечественной войны народа Абхазии мы выстояли, потому что чувствовали поддержку и братскую помощь. И сегодня мы живем в молодом, независимом и свободном государстве, говорим на родном языке, на котором говорят абхазы во многих странах мира, куда их забросила судьба.

Действительно, трагические страницы нашей истории связаны с этим периодом. Уезжали целыми семьями, фамилиями, родами, оставляя свои дома. Лишь единицам удалось вернуться тогда. Но, как показало время, все эти годы и уже столетие последующие поколения потомков тех первых переселенцев не теряли надежды и мечты вернуться домой, прикоснуться к родной земле.

Депутат Собрания Гудаутского района Саид Гунба остановился на истории лишь нескольких семей из сел Мгудзырхуа и Звандрипша. Название села Мгудзырхуа созвучно абхазской фамилии Мгудзаа, представители которой когда-то жили здесь. Не осталось ни одного представителя этого рода, но осталась память о них собственно в самом названии этого красивого села. Род Званба из села Звандрипша. В настоящее время здесь проживают всего несколько семей этого знатного семейства. Но есть и другие примеры – тех, кому удалось вернуться, перенести все трудности, связанные с этим возвращением на родную землю. Они вернулись, чтобы в их очагах не прерывался огонь жизни, чтобы рождались дети и вырастали они настоящими мужчинами.

– Доблестные абхазские потомки не смогли оставаться дома, когда их Родина оказалась в огне, – отметила ведущая, заместитель министра по репатриации Гугуца Джикирба. – Родина, о которой многие из них только слышали, которую не видели, пока не началась войны. По зову сердца они оказались здесь. Они знали, на что идут и что может случиться с каждым из них. Эти ребята завещали нам мир, а в случае своей гибели попросили предать их той земле, ради которой они пролили кровь. Так и произошло.

Участник Отечественной войны Есмет Авидзба после Победы остался в Абхазии. Он создал здесь семью, в которой подрастают пятеро детей. Старший сын, Дамей Авидзба, рассказал о своей семье, об участии отца в боевых действиях. Он общался легко, так как говорил на родном языке. Это то, о чем всегда мечтали наши братья, живущие за рубежом.

Памятник – от слова «память». Автор проекта Игорь Смыр воплотил свою мечту в реальность, чтобы помнили. Помнили и знали свою историю, ведь без прошлого нет настоящего и будущего. Игорь рассказал о том, как велась работа. Мы узнали, что общий вес конструкции превышает 270 тонн. А все строительные работы выполнил практически один строитель – Заур Сагария. Конечно, без верных друзей и единомышленников такой памятник было бы построить намного труднее. Таким единомышленником и надежным другом архитектора стал Юрий Гочуа, которого назвали неравнодушным человеком. А в общем весь мемориал построен на средства этих двух неравнодушных к судьбе родного города людей Игоря и Юрия.

Корабль выполнен по эскизам и описаниям в исторической и художественной литературе, он максимально приближен к реальному линейному кораблю Османского морского флота. Мемориальный комплекс назвали «Махмудией» – так назывался один из кораблей, увозивших десятки тысяч абхазов на чужбину в XIX веке. Если встать на корму, то перед вами откроется невероятно красивая и манящая картина. И может показаться, что корабль не стоит на постаменте, а вышел в открытое море...

Эта трагическая страница в нашей истории, в истории народов Кавказа не должна повториться.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району