ВМЕСТО ГУДАУТЫ ОКАЗАТЬСЯ В ДУРИПШЕ...

Письмо в редакцию

Каждое лето у нас в семье возникает одна и та же проблема. Знакомые и незнакомые нам люди, желающие отдохнуть у нас (живем мы недалеко от моря), не могут добраться до нас, не заблудившись. Хотя мы подробно рассказываем, как до нас доехать, где повернуть с центральной трассы. И это происходит независимо от того, днем или в темное время суток наши гости заезжают в Абхазию. Я имею в виду тех отдыхающих, кто едет к нам на личном транспорте. Конечно, больше проблем возникает поздней ночью, когда вокруг темень, а указательных знаков нет.

Вот о них, о знаках, и хочу рассказать. Их у нас в Гудаутском районе нет. Нет и на въезде в сам город, а там сплошная развилка дорог, ведущих и в Гудауту, и в села Лыхны, Дурипш, Джирхуа. И водители по республиканской дороге, не зная, где сворачивать, едут дальше. И порой доезжают до Нового Афона, потом звонят, что заблудились. Был случай, когда наши гости, свернув на развилке, поехали не в центр Гудауты, а в Дурипш. У нас нет возможности встречать их на республиканской трассе, но ведь должны быть современные указатели с названиями, со стрелками и чтобы их было видно издалека.

Я не раз обращалась в Администрацию Гудаутского района с этой проблемой, но там отнеслись к этому несерьезно. Знаков нет не только на развилке у въезда в Гудауту, но и на всей центральной автотрассе, пролегающей через села района. И вот поди разберись не местному человеку, где начинаются или заканчиваются Отхара, Блабырхуа, Бармыш и другие населенные пункты. Зато по всей трассе тебя сопровождают рекламные указатели, показывающие, где свернуть к форелевому хозяйству, где к ресторану со свежей рыбой (той же форелью), к апацхе или залу для различных торжеств. Эти знаки, правда, устанавливают сами хозяева заведений, а не Администрация района.

Обидно за наш район! И еще больше я расстроилась, когда недавно мне пришлось поехать в Очамчырский район. Там везде имеются указатели по трассе, и можно легко сориентироваться, какое село за тем или иным поворотом начинается, а какое село будет дальше. И еще я заметила, что на выезде из села на центральную трассу также есть указатели – на Сухум, то есть ты не свернешь по ошибке на Очамчыру. Словом, все здесь очень четко, и вряд ли можно заблудиться, не туда поехать.

У Гудауты два въезда и выезда, так как она остается за объездной республиканской трассой с южной стороны. И в обоих местах вы ничего не прочитаете. У кого спросить дорогу, особенно в три, четыре часа ночи?!

Роза ЧХАБЕЛИЯ

P.S. Редакция газеты узнала, что дорожные знаки по центральной автотрассе устанавливаются госкомпанией «Абхазавтодор» в соответствии с существующим положением, а на местных дорогах – по заказу районных Администраций.

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: обществоАвтор: Роза ЧХАБЕЛИЯ