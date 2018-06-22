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Братья Даур и Адгур Джинджолия приговорены к 18 годам лишения свободы

12 июня 2018 года судьей Верховного суда Республики Абхазия Екатериной Онищенко вынесен обвинительный приговор в отношении братьев Джинджолия.

Согласно резолютивной части оглашенного приговора, Адгур Джинджолия признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 99 (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем и вымогательством), по части 3 статьи 159 (разбойное нападение, в целях завладения чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия), пункту «г» части 2 статьи 160 (вымогательство в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Даур Джинджолия признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б», «в», «г», «е», «ж» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья), по части 3 статьи 159 (разбойное нападение в целях завладения чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия), пункту «г» части 2 статьи 160 (вымогательство в крупном размере) и части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), УК Республики Абхазия, а по части 4 статьи 217 (незаконное приобретение холодного оружия) УК Республики Абхазия, ввиду отсутствия состава преступления, оправдан. Адгуру и ДауруДжинджолия назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворён иск потерпевшей Натальи Кабановой за причинённый моральный вред в размере 900 000 рублей.

Государственное обвинение просило суд признать виновными Даура и Адгура Джинджолия по всем статьям обвинения предъявленным органом расследования и назначить каждому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступает в силу по истечении 15 рабочих дней после вручения сторонам его мотивированного текста в случае не обжалования сторонами судебного акта в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда РА