Об утилизации твердых бытовых отходов

Вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба на рабочем совещании с представителями Госкомитета РА по экологии и охране природы, МЧС РА, Госсанэпидслужбы, Минздрава РА и других заинтересованных ведомств обсудил методы решения проблем на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Алахадзыхь Гагрского района. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.

По данным МЧС Абхазии, 10 июня на территории размещения отходов произошло самовозгорание, в связи с чем в регионе сложилась неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Для разработки плана по предотвращению распространения инфекций и нанесения вреда здоровью людей распоряжением Кабинета Министров РА была создана специальная комиссия.

Было вынесено решение о рассмотрении возможности переноса полигона ТБО из Гагрского района в Гулрыпшский, где особенности территории позволяют организовать объект по всем правилам и нормам, а также обсуждена возможность строительства мусороперерабатывающего завода в Абхазии.

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс