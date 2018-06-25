ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В поздравительном адресе Премьер-министр РА Геннадий Гагулия отметил, что служба охраны высших должностных лиц, как и органов государственной власти, зародилась еще во времена СССР, а в сложные для Абхазии военные годы, когда была велика угроза безопасности страны и ее руководства, сотрудники Государственной службы охраны Республики Абхазия опирались на патриотизм и служение государству.

«Сменились эпоха и поколение, но защита национальных интересов страны, безопасность граждан всегда оставались главными, ключевыми приоритетами вашей работы. Мы отдаем дань уважения мужеству и стойкости ветеранов, их патриотизму, ответственному отношению к делу и безупречным личным качествам. Помним тех, кто сложил свои головы, исполняя служебный долг. И, конечно, чествуем тех, кто в наши дни достойно продолжает традиции служения Родине и народу», – говорится в поздравлении Премьер-министра.

Геннадий Гагулия также отметил: «Государственная служба охраны Республики Абхазия – это сплочённый коллектив настоящих профессионалов и патриотов. С профессиональным праздником вас, мира и процветания нашей стране!»

Номер: 61Выпуск: 3662Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс