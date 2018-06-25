В этом году на празднике поэзии, приуроченном к Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, впервые присутствовал новый Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Аркадьевич Двинянин. Он и выступил в первой части праздника у памятника великому русскому поэту на носящей его имя улице. Двинянин отметил массовость праздника, свидетельствующая о том, что здесь любят поэзию Пушкина, знают её.

Вторая часть праздника, прошедшая по семилетней традиции под сенью многовековой Кавказской липы в Сухумском ботаническом саду, куда переместились участники праздника, также подтверждала эту мысль о любви к Пушкину и знании его поэзии – не стихали строки знакомых нам всем с детства стихов и поэм с самого начала и до конца праздника. Волшебные пушкинские строки звучали из уст детишек и взрослых, поэтов и актеров, рядовых жителей столицы и случайно попавших на праздник гостей города, как это обычно происходит здесь ежегодно. Стихи звучали на русском и в переводе на абхазский язык. Были и песни, и звуки ачарпына, и наряды пушкинских времен. Были и воспоминания о связях с Пушкиным Сухума, конкретно Ботанического сада – друг поэта Н.Раевский участвовал в его создании, о чем говорил директор сада Эдуард Губаз (кстати, в этом году Ботаническому саду исполняется 180 лет!). Именно поэтому здесь ежегодно отмечается день рождения русского поэта.

Тему наших связей продолжил председатель Ассоциации писателей Абхазии, автор перевода знаменитого романа в стихах «Евгений Онегин» на абхазский язык, народный поэт Абхазии Мущни Ласурия, сказавший: «Посаженная семь лет назад, когда впервые здесь отмечали день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, рядом с древней липой калина душистая сегодня уже разрослась, превратилась в красивое дерево. Стоят эти два дерева, сближая наши земли – русскую и абхазскую, сближая наши поэзии – русскую и абхазскую... Уверен, что эти два дерева рядом друг с другом сегодня и завтра будут оберегать друг друга, сколько бы ветров и ненастных дней они ни перенесли. Они сплетут свои ветви, позаботятся друг о друге!»

Эти деревья-аллегории, эти слова-символы абхазского поэта отражают суть наших чувств и наших устремлений.

О великой дружбе, о давних связях наших народов и стран, о совместном будущем Абхазии и России, о любви к русской поэзии, к Пушкину, который «дорог нам» (эти слова особо часто звучали на празднике) говорили многие под шепот ветвей могучей липы, повидавшей многое на своем веку, вернее – за свои почти триста веков (она росла здесь еще до основания Ботанического сада). Говорили советник-посланник Посольства РФ в Абхазии Юрий Ясносокирский, советник Президента Абхазии, поэт и ученый Владимир Зантария, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, руководительница Русского культурного центра и сотрудница Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн и многие другие.

Быть в веках поэзии Пушкина! Быть в веках дружбе Абхазии и России!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 62Выпуск: 3663Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА