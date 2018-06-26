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В Гагрском районе выдано 6 116 паспортов нового образца

Вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба провел совещание в Администрации Гагрского района по вопросу документирования граждан общегражданскими паспортами нового образца. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.

Начальник Паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия озвучил статистику: «На сегодня Паспортное отделение ПУ МВД РА по Гагрскому району выдало 6 116 документов нового образца. В поселке городского типа Цандрыпш выдано 3 246 паспортов, а в Пицунде и поселке Бзыпта – 4 857 паспортов». При этом начальник Паспортного отдела ПУ МВД РА по Гагрскому району Омар Амичба уточнил, что количество оформленных паспортов не совпадает с числом полученных. «Активность граждан в районе в последнее время несколько спала. Возможно, это связано с наступлением курортного сезона», – отметил Омар Амичба.

Кроме того, Амичба отметил, что «было бы хорошо пересмотреть на законодательном уровне концепцию выдачи паспортов нового образца, так как поступают жалобы от граждан по поводу сбора большого количества документов для оформления паспорта».

Номер: 64Выпуск: 3665Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс