КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ ВДОХНОВЛЯЮТ

Это бесценно, что у нас в столице успешно функционируют три крупных очага культуры – Абхазский драмтеатр им.С.Чанба, Русский драмтеатр им. Ф.Искандера и Государственная филармония им. Р.Гумба. Именно здесь проходят все значимые культурные события республики. Для меня, преподавателя Гагрской школы искусств, каждый спектакль, концерт или музыкальное мероприятие – праздник. Его делают талантливые люди – режиссёр, дирижёр, директор, автор пьесы, художник по свету и много других людей. О каждом из них можно написать много добрых слов.

Незабываемое культурное событие прошло в Абхазском драмтеатре, в память о погибших в Мартовском наступлении Отечественной войны народа Абхазии. Звучал шедевр музыкальной культуры австрийского композитора Амадея Моцарта «Реквием». Это сложнейшее музыкальное произведение прозвучало в полной версии – в 12 частях. Его исполняли хоровая капелла Абхазии и симфонический оркестр из Адыгеи под руководством дирижёра, народного артиста Абхазии Нодара Чанба.

Талант даётся свыше! В этом я ещё раз убедилась, побывав в Международный день театра на премьере спектакля «Игрок» в РУСДРАМе им.Ф.Искандера. Перед началом спектакля минутой молчания почтили память погибших в торгово-развлекательном центре города Кемерово. Драма «Игрок» по произведению Достоевского – это история азарта, ставшего для человека смыслом жизни и погубившего себя. Удивительное слияние творческих сил актёров и абхазского выпускного курса Театрального института им. Б.Щукина создали атмосферу реальности и нереальности. Я счастлива, что живу и общаюсь с людьми, которые самоотверженно работают, создавая актуальные образы на все времена. Хвала всем актёрам! И здесь на протяжении спектакля звучал «Реквием». Великие творения Моцарта и Достоевского в руках истинных художников обрели новое дыхание, новую жизнь. Восхитил меня директор театра Ираклий Хинтба. Он всегда вежлив со зрителями, каждому помогает найти своё место в зрительном зале. Во всём чувствуется хорошая организация. Театр в надёжных руках.

Хочется вспомнить и о концерте хореографического ансамбля «Гагрипш» под руководством Т.Какубава при Гагрской школе искусств в филармонии в Сухуме. Третий год выступление ансамбля связаны с патриотической темой. Первый тематический концерт «Дорогой памяти» состоялся в городе Нальчике, а затем два концерта подряд были даны в Абхазской филармонии. Второй год ансамбль представляет со сцены заведующая Управлением культуры города Сухума Наала Хашиг. Она произносит тёплые очень нужные слова – с любовью к искусству и детям. В этом году тема концерта – «Пусть всегда будет мама!».

Мери ЧАНБА, преподаватель Гагрской школы Искусств

Номер: 65Выпуск: 3666Рубрика: обществоАвтор: Мери ЧАНБА, преподаватель Гагрской школы Искусств