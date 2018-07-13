ЗАЙЧАТА, ЛОШАДКИ, АНГЕЛОЧКИ…

Мобиль на детскую кроватку занимает особое место в развитии новорожденного. Ведь, по сути, подвеска является первой игрушкой крохи. И здесь важно, чтобы она была доброй, милой и яркой. Самые распространенные мобили на кроватку на сегодняшний день, скорее всего, состоят из игрушек, сшитых из фетра разных цветов. Обладая фантазией и желанием, можно сделать мобиль на кроватку самостоятельно. Наша героиня Ника Гривапш, когда была в ожидании своей малышки, рассматривала мобили на различных сайтах, в поисках подходящего. И тут она наткнулась на мастер-класс по созданию игрушек из фетра своими руками. Следуя инструкции, Ника начала шить первую мягкую игрушку, и она получилась! Затем последовали следующие игрушки, так она собрала мобиль. Его она до сих пор хранит, как первую детскую подвеску, собранную своими руками. В дальнейшем Ника решила попытать свои силы и начала шить еще игрушки из фетра. Выставив работы на странице в инстаграме, многие заинтересовались и начали заказывать ей мобили. Тогда она находилась в России, и заказы шли практически со всей страны.

Сегодня рукодельница делает сказочные мобили, придавая им авторскую индивидуальность и неповторимость. Конечно же, самое главное в этом деле – желание клиента. Вместе с заказчиком она подбирает для подвески необходимые элементы и цветовую гамму.

В течение года Ника создала порядка 30 мобилей. Над созданием одного она работает примерно неделю, а иногда и две. Ника студентка четвертого курса педагогического факультета АГУ, по специальности «детская психология» и второго курса факультета международных отношений Курской академии государственной муниципальной службы. Несмотря на свой юный возраст, она уже и мама, и жена. На вопрос: «Тяжело ли совмещать, учебу, работу, и семью», – отвечает, что у нее есть помощники – муж и вся ее семья.

Поделки Ники в скором времени можно будет приобрести в одном из детских магазинов в Гагре. Владельцы не могли не заинтересоваться подвесками ручной работы. Для Ники шить игрушки в первую очередь работа для души.

Забавные лошадки, лебеди, зайчата, звездочки, шарики, облака, кружат над маленькой Саломеей. Безусловно, эти игрушки станут ей очень дороги, ведь они сшиты мамиными руками.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» Гагрский район

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»