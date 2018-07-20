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20.07.2018
Номер: 75
Выпуск: 3676
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ
В Москве состоялись очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД России и МИД Абхазии от 11 марта 2015 года.
В консультациях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.
Обсуждались актуальные вопросы российско-абхазских отношений в части совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.
В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по тематике внешнеполитического взаимодействия и расширения международных позиций Абхазии.
Номер: 75
Выпуск: 3676
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс