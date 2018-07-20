РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ

В Москве состоялись очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД России и МИД Абхазии от 11 марта 2015 года.

В консультациях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.

Обсуждались актуальные вопросы российско-абхазских отношений в части совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по тематике внешнеполитического взаимодействия и расширения международных позиций Абхазии.

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс