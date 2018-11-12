ПАНСИОНАТ СТАЛ РОДНЫМ

Письмо в редакцию

Несколько лет подряд свой творческий отпуск по путевке Союза писателей Абхазии я провожу в знаменитом пансионате Дома творчества «Литфонд имени Гулиа», находящемся в одном из живописных уголков Абхазии – Пицунде. Пансионат действительно знаменитый, но знают ли гости Абхазии, отдыхающие здесь, о том, чем именно он знаменит? Как оказалось на поверку, практически никто не знает, более того, многие справедливо удивляются: а какое имеет отношение пансионат к литературе, в 2002 году арендованный Ассоциацией предприятий Минатома России, кто такой Гулиа и почему пансионат назван его именем?

Хочу сразу же поправить себя: не знали до недавнего времени. Сейчас на все эти вопросы можно найти ответы в уголке народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа, оформленного разнообразными фотографиями, рассказывающими о жизни великого просветителя абхазского народа. Здесь же приведены высказывания Риммы Казаковой, Сергея Смирнова, Николая Тихонова и других знаменитостей о величии Дмитрия Иосифовича. Вот, например, слова Евгения Евтушенко: «Знакомство с культурой Абхазии, с ее людьми дало мне столько, сколько пожалуй, дала только сибирская земля родная. Я был счастлив быть в его доме, говорить с ним, пить вино, мешая эту струю с мудростью и величием ума. Каждый будущий поэт Абхазии будет навсегда обязан Дмитрию Гулиа, потому что он будет писать на основе его азбуки. Жизнь Гулиа – это корни настоящего и будущего абхазского народа».

Уголок Дмитрия Гулиа дополнен двумя информационными досками с портретами тех знаменитых писателей, которые в разные годы пребывали и творили здесь свои бесценные произведения. Кстати, первым писателем, посетившим пансионат, был знаменитый Василий Гроссман, которому принадлежат замечательные слова: «Море, конечно, не свобода, а лишь символ свободы, но как же прекрасна сама свобода, если даже напоминание о ней делает человека счастливым».

Здесь в разные годы проводили свои творческие командировки Юлиан Семенов, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Рачия Ованисян, Расул Гамзатов, Андрей Дементьев, Даниил Гранин, Григорий Поженян, Беник Сейранян, Фазиль Искандер и другие мастера слова.

Я уверен, что уголок Дмитрия Гулиа будет постоянно дополняться новыми материалами, рассказывающими о тех знаменитостях, жизнь которых связана с этим пансионатом.

Одна из отдыхающих, проводившая здесь свой трудовой отпуск, сказала: «После того как я узнала о том, что здесь творили мои любимые с детства писатели, отдыхали под этими же деревьями, гуляли по этим же аллеям, питались в этой же столовой, в этих же номерах стучали на пишущих машинках, создавая свои шедевры, пансионат стал родным и намного светлее. Просто дух захватывает!»

Артавазд САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении

Номер: 121Выпуск: 3622Рубрика: обществоАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении