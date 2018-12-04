ПОЧЕТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Три подразделения танкистов и мотострелков российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые завоевали почетное наименование «ударные».

Подразделения в течение трех дней проверялись комиссией Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

Военнослужащие прошли испытания по основным предметам боевой подготовки. Личный состав сдал зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовке и вождению боевых машин. Военнослужащие оценивались более чем по 10 показателям военной службы, в том числе: несение службы в нарядах и караулах, соблюдение воинской дисциплины, состояние правопорядка и др.

На полигонах «Гудаута» в Абхазии и «Майкопский» в Адыгее подразделения продемонстрировали навыки в стрельбе из стрелкового оружия, а также вооружения штатных бронетранспортеров БТР-82AM и танков Т-72БЗ сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

Ранее два подразделения военной базы ЮВО были удостоены почетного наименования «ударное» после положительной сдачи проверочных испытаний в 2016 учебном году.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа