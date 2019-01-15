ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ДОЛГА

В подразделениях Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню работников органов государственной безопасности. В рамках мероприятий в Очамчыре в присутствии представителей районной Администрации и сотрудников силовых структур Республики Абхазия в торжественной обстановке были открыты памятные бюсты выдающихся флотоводцев Павла Нахимова и Федора Ушакова, имена которых навечно внесены в славную историю Черноморского флота.

В поздравлениях подчеркивается, что сотрудники органов безопасности Абхазии и России надёжно охраняют рубежи Республики Абхазия и обеспечивают неприкосновенность государственной границы республики. В историю Абхазии навечно вписаны имена подполковника Василия Квитко, подполковника Эдуарда Нерсесяна, старшего прапорщика Андрея Удальцова, геройски погибших при исполнении воинского долга по обеспечению безопасности Абхазии.

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс