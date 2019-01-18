ЗВУЧИТ АБХАЗИЯ

В конце декабря 2018 года в Нижегородской области впервые состоялся фестиваль абхазской культуры «Анакопия». Это мероприятие приурочено к пятилетию установления побратимских связей между городом Арзамасом Нижегородской области и Новым Афоном.

В гости к арзамасцам приехали юные артисты из Абхазии, участники российских телевизионных шоу. Среди них – финалисты шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба, Леон Капба и Милена Пачулия, победители шоу «Голос. Дети» Милена Барциц и Сара Абрамян, танцевальный коллектив «Сухум». На концерте присутствовали более 800 человек, они бурными аплодисментами встречали артистов из Абхазии.

Приветственные слова в адрес участников фестиваля от имени Правительства Абхазии произнёс Торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц, прибывший в Арзамас с исполнительным директором МКДЦ РА Петром Берёзой по приглашению организаторов. С приветственной речью выступил и представитель МИД РА Джамал Бганба.

В рамках мероприятия в Арзамасе была организована выставка фотографий, на которых изображены достопримечательности, культура и быт Республики Абхазия. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся мастер-класс по народному танцу и презентация туристического кластера Абхазии.

Организаторами фестиваля абхазской культуры «Анакопия» выступило Городское собрание города Арзамас и наши соотечественники Джамал Хагба и Рауль Лейба.

На мероприятии присутствовали руководители города, градообразующего предприятия «АПЗ» и руководство законодательного собрания города, а также представители администрации Нижегородской области.

Пресс-служба Московской абхазской диаспоры

Номер: 3Выпуск: 3743Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс