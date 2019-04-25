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ЯПОНСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ГИПЕРТОНИИ
Лечение водой – популярный японский метод. Вода – источник жизни, не зря об этом говорится во всех медицинских трактатах, от древности до наших дней. Без воды нет жизни, вода – основа всех основ и главное условие существования всего живого.
Без воды перестают функционировать клетки организма, при недостатке воды происходит отравление органов и тканей продуктами жизнедеятельности организма. Врачи и пропагандисты здорового образа жизни рекомендуют пить воду не менее, чем 2 литра в день.
Но мало кто знает, что у воды есть и лечебная функция, причём она подразумевает не только применение воды в качестве наружного средства, но и лекарством, принимаемым внутрь. Вода для лечения и оздоровления организма может иметь такое же значение, как самые дорогие и редкие лекарства.
Вода – это настоящее лекарство.
В Японии существует традиция – пить воду утром сразу же после пробуждения. Это даёт организму заряд тонуса, энергии, положительно влияя на пробуждение всех функций и систем организма, прежде всего – выделительную систему.
Научные эксперименты многих медицинских центров мира доказали ценность этого оздоровительного метода не только для здоровых людей, но и для людей, страдающих серьезными заболеваниями. Японская федерация по заболеваниям опубликовала следующий эксперимент по лечению водой, в котором достигли 100% успешного результата при следующих заболеваниях:
• головная боль
• давление
• анемия (малокровие)
• подагра
• паралич
• учащенное сердцебиение
• эпилепсия
• ожирение
• кашель
• ангина
• астма
• туберкулез
• менингит
• при любой болезни, связанной с мочевыделительным трактом
• повышенная кислотность и гастрит
• дизентерия, запор
• при любом заболевании, связанным с глазом, ухом и горлом
• нерегулярный менструальный цикл у женщин
Метод лечения водой
Проснувшись рано утром выпить 4 стакана воды объемом (160 мл) натощак.
Не принимать пищу или жидкости до истечения 45 минут.
Не принимать еду и напитки 2 часа после каждого приема пищи.
Для пожилых или очень больных людей, тех, кто за один раз не может выпить 4 стакана воды, допускается начать с меньшей дозы и постепенно довести до нужного количества.
Результаты лечения водой доказали излечение следующих болезней в сроках:
• диабет – 30 дней
• гипертония – 30 дней
• проблемы с желудком – 10 дней
• рака – 9 месяцев
• туберкулез и менингит – 6 месяцев
• запор и колики в животе – 10 дней
• проблемы мочевыводящих путей и почек – 10 дней
• проблемы уха, горла и носа – 20 дней
• проблемы с менструальным циклом – 15 дней
• проблемы с сердцем всех видов – 30 дней
• головная боль – 3 дня
• анемия (малокровие) – 30 дней
• ожирение – 4 месяца
• эпилепсия – 9 месяцев
• проблемы с дыханием – 4 месяца
Номер: 43
Выпуск: 3783
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы