ЯПОНСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ГИПЕРТОНИИ

Лечение водой – популярный японский метод. Вода – источник жизни, не зря об этом говорится во всех медицинских трактатах, от древности до наших дней. Без воды нет жизни, вода – основа всех основ и главное условие существования всего живого.

Без воды перестают функционировать клетки организма, при недостатке воды происходит отравление органов и тканей продуктами жизнедеятельности организма. Врачи и пропагандисты здорового образа жизни рекомендуют пить воду не менее, чем 2 литра в день.

Но мало кто знает, что у воды есть и лечебная функция, причём она подразумевает не только применение воды в качестве наружного средства, но и лекарством, принимаемым внутрь. Вода для лечения и оздоровления организма может иметь такое же значение, как самые дорогие и редкие лекарства.

Вода – это настоящее лекарство.

В Японии существует традиция – пить воду утром сразу же после пробуждения. Это даёт организму заряд тонуса, энергии, положительно влияя на пробуждение всех функций и систем организма, прежде всего – выделительную систему.

Научные эксперименты многих медицинских центров мира доказали ценность этого оздоровительного метода не только для здоровых людей, но и для людей, страдающих серьезными заболеваниями. Японская федерация по заболеваниям опубликовала следующий эксперимент по лечению водой, в котором достигли 100% успешного результата при следующих заболеваниях:

• головная боль

• давление

• анемия (малокровие)

• подагра

• паралич

• учащенное сердцебиение

• эпилепсия

• ожирение

• кашель

• ангина

• астма

• туберкулез

• менингит

• при любой болезни, связанной с мочевыделительным трактом

• повышенная кислотность и гастрит

• дизентерия, запор

• при любом заболевании, связанным с глазом, ухом и горлом

• нерегулярный менструальный цикл у женщин

Метод лечения водой

Проснувшись рано утром выпить 4 стакана воды объемом (160 мл) натощак.

Не принимать пищу или жидкости до истечения 45 минут.

Не принимать еду и напитки 2 часа после каждого приема пищи.

Для пожилых или очень больных людей, тех, кто за один раз не может выпить 4 стакана воды, допускается начать с меньшей дозы и постепенно довести до нужного количества.

Результаты лечения водой доказали излечение следующих болезней в сроках:

• диабет – 30 дней

• гипертония – 30 дней

• проблемы с желудком – 10 дней

• рака – 9 месяцев

• туберкулез и менингит – 6 месяцев

• запор и колики в животе – 10 дней

• проблемы мочевыводящих путей и почек – 10 дней

• проблемы уха, горла и носа – 20 дней

• проблемы с менструальным циклом – 15 дней

• проблемы с сердцем всех видов – 30 дней

• головная боль – 3 дня

• анемия (малокровие) – 30 дней

• ожирение – 4 месяца

• эпилепсия – 9 месяцев

• проблемы с дыханием – 4 месяца

Номер: 43Выпуск: 3783Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы