ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал Указ о награждении орденом Дружбы Посла РА в РФ Игоря Ахба «за весомый вклад в дело укрепления дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия и в связи с 70-летием со дня рождения».

Он поздравил Игоря Ахба с заслуженной наградой и выразил надежду на развитие дальнейших дружественных отношений между двумя странами.

Посол Республики Абхазия поблагодарил за высокую награду. «Для меня большая честь, что вы нашли время лично вручить мне государственную награду Республики Южная Осетия. Мы будем и дальше вести планомерную работу, направленную на укрепление межгосударственных отношений», – сказал он.

Номер: 47Выпуск: 3787Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс