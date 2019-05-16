НОВОСТИ СПОРТА ГАГРСКОГО РАЙОНА

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Бокс. Воспитанник секции бокса при детской юношеской спортивной школе №1 г. Гагры Никита Чуаз удостоился серебряной медали на всероссийском первенстве по боксу центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» среди юношей 13-14 лет, проходившем в Славянске-на Кубани с 11 по 16 апреля. В нем принимали участие более 120 спортсменов из различных регионов России и республик Северного Кавказа. В этих соревнованиях были заявлены двое боксеров из нашей страны: Никита Чуаз – воспитанник гагрской секции бокса и Хорен Акопян – из Гулрыпшского района. Они выступали за Краснодарский край. Гагрский боксер Никита Чуаз в своей весовой категории 48 кг провел три боя, в двух одержал уверенную победу, в финальной схватке уступил боксеру из Краснодара Данилу Куровскому. Таким образом, он занял второе место. Необходимо отметить, что другой юный боксер из Абхазии Хорен Акопян занял первое место в своей весовой категории.

Гагрского боксера Никиту Чуаз к соревнованиям готовили тренеры Владимир Шульгин и Георгий Ажиба. Они выражают благодарность руководству Комитета по спорту и физической культуре Администрации Гагрского района за оказанную помощь в организации поездки. Воспитанникам гагрской секции бокса предстоит принять участие в первенстве города Сочи и в международном турнире по боксу памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РА и РФ Романа Чирикбая.

Футбол. В поселке Бзыпте открылся традиционный турнир по футболу среди любительских команд района, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии, выходцев поселка. По традиции до официальной части открытия турнира его участники возложили цветы к памятнику погибшим выходцам поселка Бзыпты. В турнире приняли участие восемь любительских команд района, которые в свою очередь должны провести по одной встрече в своих группах, и выйти к полуфинальным и финальным схваткам. Так, в группе «А» встретятся команды «Бзыбь 1», «Цандрипш», «Лдзаа», «Кемпинг». В группе «Б» находятся команды «Бзыбь 2», «Алахадзыхь», «Киараз», «Гечрипш».

Согласно проведенной жеребьевке, в день открытия турнира на двух футбольных полях поселка состоялись четыре матча между командами «Бзыбь 2» – «Гечрипш», «Алахадзыхь» – «Киараз» из группы «Б» и «Бзыбь 1» – «Кемпинг» и «Цандрипш» – «Лдзаа» из группы «А».

Главной целью турнира является увековечение памяти погибших, воспитание молодежи на примере лучших сыновей и дочерей, сложивших головы за освобождение Родины, повышение уровня мастерства. Организаторы турнира – администрация поселка Бзыпты и отдел по спорту Администрации Гагрского района.

Тхэквондо ИТФ. Наши спортсмены по тхэквондо ИТФ успешно выступили на двух международных соревнованиях, проходивших в России. Об этом сообщил президент федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа. По итогам соревнований на кубок Северной Пальмиры, проходивших в Санкт-Петербурге, первое место заняла Полина Читанава, второе – Георгий Читанава и Тамаз Торчинава. Всего в соревнованиях принимали участие 1160 юных спортсменов из Белоруссии, Латвии, Киргизии, Узбекистана и 26 регионов России.

Вторая команда защищала честь нашей страны в соревновании по тхэквондо ИТФ, проходившем в городе Новокубанске. По его итогам копилка абхазских спортсменов пополнилась восьмью золотыми, тремя серебряными и восьмью бронзовыми медалями. Спортсменов готовили тренеры Тимур Барциц и Нугзар Торчинава. Команде по тхэквондо ИТФ Абхазии предстоит участие в турнире на кубок Европы, который пройдет в Олимпийском городке Адлера со 2 по 7 июня.

Рукопашный бой. В апреле в Краснодарском крае проходил турнир по рукопашному бою среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов, посвященный памяти Масюка и сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга. В турнире участвовало 17 команд из различных регионов России.

Президент Федерации традиционного УШУ РА и главный тренер сборной Абхазии по рукопашному бою Ваграм Алексанян выехал на турнир со своими воспитанниками – командой сборной Абхазии.

На открытии спортивного мероприятия тренер показал мастер-класс – это высокоамплитудный бросок с прогибом, чем удивил судей и участников турнира.

Заслуженный тренер РА и РФ по рукопашному бою, мастер международного класса Ваграм Алексанян воспитал не одно поколение спортсменов. Многие из них являются чемпионами Абхазии, России, Европы и мира.

В турнире, проходившем в Краснодарском крае, абхазские спортсмены заняли четыре призовых места.

В весовой категории 50 кг Эдуард Маркарян занял первое место. В весовой категории 55 кг второго места удостоился Георгий Капба. В весовой категории 70 кг второе место занял Алан Тарба и в весовой категории 65 кг третьего места удостоился Рауль Хзарджян.

Необходимо отметить, что в Абхазии открыты всего две секции по рукопашному бою, в Гудауте и в поселке Цандрипше Гагрского района.

По словам президента Федерации традиционного УШУ РА, секцию в Цандрипше при лицее-интернате посещают 35 детей от 8 до 18 лет. В Гудауте спортсменов готовит ученик Ваграма Алексаняна, призер мира Аляс Чанба. Отрадно отметить, что сборная Абхазии участвует во всех видах рукопашного боя – это рукопашный бой МВД, рукопашный бой-армия и полноконтактный рукопашный бой (бои без правил).

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: спортАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»