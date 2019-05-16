ВЕРШИНА

Памяти ученого Георгия Дзидзария. 105 лет

В истории любой страны есть люди, которыми она может гордиться. У Абхазии один из них – Георгий Алексеевич Дзидзария – выдающийся ученый, историк-кавказовед, доктор исторических наук, профессор. По воспоминаниям современников, Георгий Алексеевич был ярким неутомимым человеком. Он успешно проявил себя как ученый, педагог, общественный и государственный деятель, боролся за права абхазского народа, поэтому его в стране ценили, любили и уважали. Известно письмо, которое в 1947 году Георгий Дзидзария вместе с Багратом Шинкуба и Константином Шакрыл направил в ЦК ВКП (б) против насильственной ассимиляции абхазского народа, в защиту его прав. Авторы письма были подвергнуты гонениям, но в 1953 году их реабилитировали. В разное время Георгий Алексеевич был зампредседателя, а затем председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР шестого, седьмого и восьмого созывов, был членом Абхазского обкома КП Грузии, в составе советской делегации представлял страну за рубежом – в Греции, Югославии, Турции, Индии, Пакистане. В числе наград Георгия Дзидзария ордена: Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (и того и другого он удостоен дважды), Дружбы народов.

Георгий Дзидзария родился 6 мая 1914 года в с. Лыхны Гудаутского участка. Учился в сухумской абхазской десятой школе им. Н.А. Лакоба, затем в Московском институте истории, философии и литературы. Несколько лет преподавал историю в одной из московских школ. Вернувшись на Родину, работал в АбИЯЛИ (ныне АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА) младшим, затем старшим научным сотрудником, заместителем директора, а в 1966 – 1988 годах директором. Известно, что именно под его руководством Абхазский институт стал общепризнанным академическим центром исследований. В 1946 году ученый защитил кандидатскую, а в 1958 – докторскую диссертации, в 1960 году утвержден в ученом звании профессора, в 1974 году он – член- корреспондент АН ГССР. Его научные статьи по истории Абхазии вошли в Большую Советскую энциклопедию, исторические энциклопедии Армянской ССР, Украинской ССР и другие. Значительное место в его жизни занимала преподавательская деятельность. Он читал курс лекций студентам, в 1957 – 1966 годах был ректором Сухумского государственного педагогического института. Немало его учеников – доктора и кандидаты наук, работают в вузах и научно-исследовательских учреждениях.

Георгий Дзидзария – автор более 400 работ, из них 150 научных трудов, в числе которых «Присоединение Абхазии к России и его историческое значение», «Декабристы в Абхазии», «Киараз» и другие. Его научные труды издавались в Сухуме, Тбилиси, Москве. В 1979 году монография Г. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии 19 столетия» была удостоена Государственной премии Грузинской ССР. В 1980 году ученому присуждена Государственная премия Д.И. Гулиа Абхазской АССР за труд «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции». Под руководством Г. Дзидзария осуществлялась подготовка и издание первого обобщающего исследования «Очерки истории Абхазской АССР (Сухум, 1960, 1964; в 2 ч.) с древнейших времен до середины 20 века. Он является соавтором и первого учебного пособия для вузов «История Абхазии», соавтором и главным редактором «Истории Абхазской АССР 1917 – 1937 гг., изданных в Сухуме в 1986 году.

«Георгия Дзидзария отличало страстное стремление быть «историком точным», всегда оставаться таким, насколько это было возможно в условиях чрезмерно идеологизированной общественной жизни страны и, естественно, самой науки («Абхазский биографический словарь»). Общепризнанно, что это виднейший специалист новой и новейшей истории Абхазии. В кругу его научных интересов – история национально-освободительного движения и культуры Абхазии 19 – начала 20 века, вопросы культурного взаимодействия с народами Кавказа и Россией. Внес он большой вклад и в становление и развитие абхазской биографистики.

Георгий Алексеевич ушел из жизни в 1988 году 1 мая. Похоронили его на Лыхнаште – очень важном историческом месте для абхазов. И это символично.

Что значит Георгий Алексеевич для современных абхазских ученых? В чем видят они его вклад в науку? Вот высказывания некоторых из них.

Сослан Салакая, кандидат исторических наук:

– Георгия Алексеевича Дзидзария я знаю практически с детства. Мои родители работали в Абхазском институте, который он возглавлял. Он нередко бывал у нас дома. Его книги, отдельные статьи пополняли время от времени нашу домашнюю библиотеку. Со многими из его научных работ я ознакомился еще в школьные годы, затем будучи студентом Абхазского государственного университета. Когда я завершал учебу в вузе, он как раз добился того, чтобы в Абхазском институте была очная аспирантура, и я стал первым ее аспирантом. К сожалению, вскоре Георгий Алексеевич ушел из жизни, но он успел направить меня на практически неизученные проблемы в исторической науке. Он сказал, что создан большой пласт литературы по истории, а изучения ее практически не было, рекомендовал обратить внимание на историографию. Георгий Алексеевич сыграл определенную роль в моем формировании как историка. Позже моим руководителем стал Арвелод Куправа, который также с глубоким уважением относился к Георгию Алексеевичу, писал о нем.

Я занимаюсь историей 19 – начала 20 века и историографией. Основные материалы об этом – работы Георгия Алексеевича. Его труды являются основой наших исторических знаний, касающихся данного периода, и актуальность многих из них сохраняется до сих пор. Георгий Алексеевич Дзидзария – это та вершина, у подножья которой мы все стоим. Его работа «Махаджирство и проблемы истории Абхазии 19 столетия» считается вообще классическим трудом, но есть у него и другие, не менее значимые. Например, «Народное хозяйство и социальные отношения Абхазии в 19 в. (До крестьянской реформы 1870 г.)», – самая капитальная работа в исторической науке по исследуемой теме, с которой мы сверяем наши знания. Она остается эталоном для нас. Большое значение имеют и работы Георгия Дзидзария «Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы 19 века», «Очерки истории борьбы за Советскую власть в Абхазии.1917– 1918 гг.», «Очерки истории Абхазии. 1910 – 1921 гг.».

Кроме того, можно сказать, что Георгий Алексеевич вернул Абхазии имя Соломона Званба, практически вытащил из небытия его и его этнографические очерки. Словом, любая работа Георгия Дзидзария представляет ценность для нас. В каждой из них есть огромный фактический материал. Ученый ввел в научный оборот большое количество документов и, что ценно, никогда не искажал их. Словом, он проводил колоссальную научную работу.

В Абхазском институте бережно относятся к научному наследию выдающегося ученого. В 2014 году к 100-летию Георгия Алексеевича Дзидзария издан первый том «Трудов». В настоящее время вышло уже четыре тома, пятый подготовлен к печати. Всего планируется издание не менее восьми томов, в которые в основном войдут его монографии.

Прошли годы, но и сегодня я с теплотой вспоминаю Георгия Алексеевича. Несмотря на то что с виду это был человек достаточно суровый, чувствовалось, что он очень добрый. Лично ко мне он относился с большим вниманием, подарил несколько ценных и редких книг. Достаточно часто бывают моменты, когда я сожалею о том, что нет Георгия Алексеевича, с которым мог бы проконсультироваться, ведь он обладал поистине энциклопедическими знаниями. Подход у него к изучаемым проблемам был широким. Порой, когда мы работаем с историческими документами, возникает немало вопросов, а он наверняка помог бы. На самом деле это – глыба.

Омар Маан, доктор исторических наук:

– Георгий Алексеевич Дзидзария – крупнейший кавказовед, а также выдающийся исследователь этнической истории Абхазии 19 столетия. Широкую известность приобрела его книга «Махаджирство и проблемы истории Абхазии 19 столетия». И на меня она произвела большое впечатление. Несомненно, лучше этой книги на Кавказе по данной проблеме нет.

Диапазон научной деятельности Георгия Алексеевича был обширнейшим. Это история и советского периода, и 18 и 19 веков. Лично я вижу его значительный вклад в науку в том, что он сумел на основе всех доступных источников глубоко изучить и обосновать позитивное прогрессивное значение акта присоединения Абхазского княжества к Российской империи.

Ученый видел положительную сторону этого процесса в том, что Россия положила конец процветавшей постепенно на берегах Абхазии и соседних регионов работорговли, которая наносила нации большой вред. Такая политика России привлекла к ней абхазов.

Нельзя отрицать тот факт, что под влиянием русской культуры, как писал Георгий Дзидзария, сформировалась дореволюционная абхазская интеллигенция. И не случайно то, что очень многие абхазы, в том числе и владетельные князья Абхазии, выступали за присоединение к России. Тем самым они хотели обезопасить Абхазию от внешних врагов.

Аслан Авидзба, доктор исторических наук:

– К сожалению, лично я его не знал. Алексей Дзидзария – это одно из имен, с которым ассоциируется историческая наука в Абхазии. Его вклад в исследование проблем истории Абхазии 19 – начала 20 века колоссален. При этом нельзя забывать о том, в каких условиях ему приходилось работать. Если проследить его научную деятельность, обращаешь внимание на то, что вначале он был радикальным в оценках взаимоотношений Российской империи и Абхазии. В частности, присоединение Абхазии к России, этот факт нашей истории Дзидзария рассматривал как исключительное зло, как насильственное завоевание Абхазии Россией, но в последующих своих исследованиях он поменял свою интерпретацию этих рассматриваемых вопросов истории Абхазии. Следует особо отметить, что такая метаморфоза, если можно так выразиться, произошла в контексте политики советского государства в области историографии.

Георгий Дзидзария – один из тех исследователей, которые лично на меня оказали серьезное влияние. Отличительной чертой его работ является наличие фактического материала и большого ссылочного аппарата. Напрямую не занимаясь периодом истории, который изучал Георгий Алексеевич, хочу все-таки подчеркнуть, что, безусловно, присущие ему методы исследования и способы изложения служат примером для его последователей, нового поколения ученых.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ