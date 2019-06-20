ПЕРЕДАЧА АВТОБУСОВ РАЙОНАМ АБХАЗИИ

Премьер-министр Валерий Бганба сообщил, что в республику прибыло 20 автобусов, 5 из которых будут направлены в Гагрский район, 5 – в Гудаутский район, 5 – в Сухум, 3 – в Ткуарчал, один автобус – в Очамчыру и еще один – в Абхазский государственный университет. Ожидается прибытие еще 13 городских автобусов, которые будут направлены в город Сухум.

В начале июля будет получено 15 школьных и 14 сельских автобусов. В Галский район будет направлено три автобуса.

Президент Р.Хаджимба прокомментировал значение этой программы для государства: «Имевшийся автобусный парк в значительной степени постарел, необходимо было его обновить. Автобусы нужны, чтобы перевозить наших граждан, туристов. Мы – туристическая страна, и это приобретение принесет пользу и этой сфере».

Глава Нового Афона Феликс Даутия отметил, что автобусы станут важным приобретением для жителей Нового Афона:

«У нас своих автобусов не было, ни школьных, ни городских. От имени горожан хочу поблагодарить всех, кто занимался этим вопросом».

Номер: 61Выпуск: 3801Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА