ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА В АБХАЗИИ

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, нет соответствующей спортивной инфраструктуры в Абхазии, необходимой для привлечения большей части молодежи к занятиям физической культурой и спортом высших достижений: «Республике крайне необходимы плавательные бассейны, многофункциональные спортивные сооружения, капитальный ремонт всех существующих спортивных залов общеобразовательных школ и футбольных стадионов в районах».

По его словам, «на сегодняшний день, если взять в процентном соотношении, то из 100% населения физической культурой и спортом, включая профессиональных спортсменов, занимаются 10-15%. Конечно, хотелось бы, чтобы эти цифры выросли и достигли 30-40%. Численность занимающихся в спортивных секциях и группах составляет 12 500 человек, в республике 200 тренеров. Госкомитетом на 2019 год запланировано 60 мероприятий в Республике Абхазия и более 60 за пределами нашей страны».

Говоря о развитии национальных видов спорта, глава Госкомитета отметил конный спорт и традиционную стрельбу из лука. «Ежегодно в республике проходят более пяти конно-спортивных мероприятий, где проводятся состязания по джигитовке, рубке, метанию дротиков, конному футболу и «абызшь0ыхра»», – сказал Баграт Хутаба.

Он также отметил, что подписаны меморандум с Министерством спорта Российской Федерации, договор о сотрудничестве между олимпийскими комитетами Абхазии и Сирии, а также договоры между абхазскими и российскими спортивными федерациями.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс