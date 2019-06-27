В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

В помощь начинающим предпринимателям

На днях в Сухуме открылся Центр бизнес-образования, который будет способствовать продвижению начинающих предпринимателей, а также развитию малого и среднего бизнеса республики.

Открывая центр, постоянный представитель программы развития ООН в Абхазии Луиза Винтон отметила, что данный центр открывается с целью поддержать молодых предпринимателей и развить у них навыки ведения бизнеса на всех его этапах. «Мы надеемся, что в масштабном плане центр поддержит экономический рост страны и развитие инвестиционных и бизнес-идей в Абхазии, а также будет способствовать улучшению экономического благосостояния молодежи в Абхазии», – отметила она.

Центр предоставляет ряд образовательных бизнес-программ, мероприятий для развития профессиональных навыков, консультации с местными и зарубежными экспертами, поддержку стартапов и молодых предпринимателей.

В центре есть библиотека англоязычной и русскоязычной литературы по инвестированию, экономике и другим направлениям по созданию, ведению и развитию бизнеса.

В свою очередь заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба отметил, что Министерство экономики готово поддержать это начинание.

«Уверен, что этот центр будет востребован среди молодежи. Бизнес-образование и методики ведения бизнеса – это та сфера, в которой нам есть к чему стремиться», – сказал он.

Центр открыт для студентов, выпускников университета и колледжей, начинающих и опытных предпринимателей, молодых специалистов разных сфер, готовых приобрети и развивать навыки и знания для создания и ведения собственного успешного бизнеса в Абхазии. Здесь можно будет получать консультационные услуги в таких сферах бизнеса, как бухгалтерия и налогообложение, подбор персонала, маркетинг и реклама, менеджмент, управление финансами.

Открытие Центра осуществлено Программой развития ООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ