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18.07.2019
Номер: 73
Выпуск: 3813
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА
Завершился турнир по профессиональному боксу «Кубок государства Абхазия». Мероприятие прошло в городе Новом Афоне. Турнир посетил Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил участников и организаторов мероприятия: «Это первое в Абхазии событие такого грандиозного масштаба в сфере бокса».
В главном бое вечера Иосиф Зантария победил камерунца в первом же раунде и был удостоен «Кубка государства Абхазия». Главный приз спортсмену вручил Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Номер: 73
Выпуск: 3813
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс