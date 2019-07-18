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18.07.2019

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА

Завершился турнир по профессиональному боксу «Кубок государства Абхазия». Мероприятие прошло в городе Новом Афоне. Турнир посетил Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил участников и организаторов мероприятия: «Это первое в Абхазии событие такого грандиозного масштаба в сфере бокса».

В главном бое вечера Иосиф Зантария победил камерунца в первом же раунде и был удостоен «Кубка государства Абхазия». Главный приз спортсмену вручил Президент Абхазии Рауль Хаджимба.


Номер:  73
Выпуск:  3813
Рубрика:  спорт
Автор:  Апсныпресс

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