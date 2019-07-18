ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА

Завершился турнир по профессиональному боксу «Кубок государства Абхазия». Мероприятие прошло в городе Новом Афоне. Турнир посетил Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил участников и организаторов мероприятия: «Это первое в Абхазии событие такого грандиозного масштаба в сфере бокса».

В главном бое вечера Иосиф Зантария победил камерунца в первом же раунде и был удостоен «Кубка государства Абхазия». Главный приз спортсмену вручил Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Номер: 73Выпуск: 3813Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс