ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В Парламенте Республики Абхазия прошла встреча депутатов с министром внутренних дел РА Гарри Аршба, генеральным прокурором Зурабом Ачба и заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Дазмиром Шамба, которая состоялась по инициативе парламентариев в связи с расследованием дела о похищении Омара Мерцхулава и смертью содержавшегося под стражей Анзора Тарба.

Зураб Ачба проинформировал депутатов о том, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит сделать соответствующие выводы по всем обстоятельствам дела о смерти Анзора Тарба.

В ходе встречи парламентарии отметили необходимость проведения расследования по данным делам максимально открыто и завершить его в соответствии с законодательством Республики Абхазия в максимально короткий срок.

Номер: 73Выпуск: 3813Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс