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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В Парламенте Республики Абхазия прошла встреча депутатов с министром внутренних дел РА Гарри Аршба, генеральным прокурором Зурабом Ачба и заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Дазмиром Шамба, которая состоялась по инициативе парламентариев в связи с расследованием дела о похищении Омара Мерцхулава и смертью содержавшегося под стражей Анзора Тарба.
Зураб Ачба проинформировал депутатов о том, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит сделать соответствующие выводы по всем обстоятельствам дела о смерти Анзора Тарба.
В ходе встречи парламентарии отметили необходимость проведения расследования по данным делам максимально открыто и завершить его в соответствии с законодательством Республики Абхазия в максимально короткий срок.
Номер: 73
Выпуск: 3813
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс