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В Карачаево-Черкесской Республике проходил шестой традиционный ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Абаза», организованный АНО «Алашара». В фестивале приняли участие делегация из Абхазии. Пресс-секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Саид Барганджия проинформировал: «Фестиваль «Абаза» открыли игры народа абаза, их еще называют абхазо-абазинские народные игры. В этом году в играх приняла участие более 600 человек из Абхазии, из семи абазинских аулов Карачаево-Черкесской Республики, из Ставропольского края и команда Московской абхазской диаспоры. Игры проходят один день. Команды соревновались в арм-спорте, прыжках в длину, броске камня, беге на сто метров, стрельбе по мишеням, перетягивании каната, а также играли в футбол и волейбол. В итоге абхазская команда волейболисток стала лучшей. В других видах спорта, в основном, одержали победы участники из абазинских аулов». По словам Саида Барганджия, программа фестиваля состояла из двух частей. 21 июля на территории школы аула Эльбурган, Абазинского района прошли игры народа абаза – соревнования по 11 видам спорта, а 23 июля состоялся День культуры народа абаза. Участников и гостей мероприятия ждали народные гуляния, тематические выставки, веселые конкурсы и абазинский этнографический двор с национальной кухней.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс