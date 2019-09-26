СУХУМСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОЛЛЕДЖУ 115 ЛЕТ

20 сентября исполнилось 115 лет со дня основания одного из старейших учебных заведений Абхазии – Сухумского государственного колледжа.

Учебное заведение было открыто в 1904 году Указом императора Николая II «с целью привлечь население города к просвещению» и получило название – Сухумское реальное училище.

В день юбилея мы пообщались с директором колледжа Светланой Габлия и узнали, как проходит процесс обучения, по каким специальностям готовят студентов и какие новшества внедряются в учебный процесс.

Вначале история

До открытия Сухумского реального училища в городе существовали только два учебных заведения: Горская и Церковно-приходская школы. Училище стало первым профессиональным образовательным учреждением. В разные годы там преподавали такие известные деятели Абхазии, как Андрей Чочуа, Дмитрий Гулиа и другие. Реальное училище окончили 750 человек, среди них – писатель Миха Лакрба, историк Семен Ашхацава и многие другие деятели Абхазии.

Светлана Габлия рассказала, что за годы работы Сухумского реального училища, с 1904 по 1921 годы, студентам преподавали различные гуманитарные предметы, были классы: рисовально-чертежный, физико-технический, музыкальный; изучали историю, языки, природоведение. А в 1921 году, с приходом в Абхазию советской власти, стали необходимы технические специальности. Создавались заводы, фабрики, появилась потребность в технических работниках, поэтому учебное заведение было преобразовано в Сухумский индустриальный техникум. Здесь стали обучать техническим специальностям: «электрические станции», «сети и системы», «техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей», «монтаж электрооборудования и подстанций», «гостиничное хозяйство», «машины и оборудование предприятий торговли и общественного питания». Позже появились специальности, связанные с работой по металлу.

С 1921 года все гуманитарные предметы в училище перестали преподавать и полностью перешли на техническое образование. С открытием Сухумского педагогического училища, затем Сухумского педагогического института студенты могли получить гуманитарное образование. А училище продолжало свою работу по обучению студентов техническому мастерству.

В 1999 году Министерство образования Абхазии реорганизовало Индустриальный техникум в Сухумский государственный колледж. Светлана Габлия рассказала о том, как в настоящее время проходит обучение студентов: «Сегодня в колледже преподают семь специальностей: «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «гостиничный сервис», «банковское дело», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «радиосвязь, радиовещание и телевидение», «электрооборудование предприятий гражданских зданий», «экономика и бухгалтерский учет». В колледже есть как очное, так и заочное отделения. Поступить в учебное заведение можно после окончания 9 и 11 классов. Наибольшей популярностью среди ребят пользуется специальность «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а среди девушек – «гостиничный сервис» и «экономика и бухгалтерский учет». Хотя нельзя сказать, что другие специальности не востребованы, к примеру, строительная, а также в сфере радиосвязи, радиовещания и телевидения. Помимо лекционных занятий, студенты проходят производственную практику на Сухумском автотранспортном предприятии, а самых лучших оставляют там работать.

В этом году в Сухумский индустриальный колледж поступило 60 студентов, всего обучаются в колледже более 290студентов. Преподают в учебном заведении 30 педагогов».

Планы…

Светлана Габлия рассказала о задуманных нововведениях в Сухумском государственном колледже: «Мы планируем готовить специалистов по таким специальностям, как сварщики, сантехники, штукатуры-маляры. Это те профессии, в которых нуждается наша республика. Чтобы не приглашать этих рабочих извне, необходимо готовить их в Абхазии. Для введения таких специальностей в нашем колледже Министерство образования и науки Республики Абхазия закупило специальное оборудование».

P.S. Редакция газеты «РА» поздравляет коллектив Сухумского государственного колледжа и желает реализации задуманных планов по подготовке рабочих кадров.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА