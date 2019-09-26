АИААИРА – 26

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

С 29 по 30 сентября в Абхазии пройдет акция «Путь наших героев», приуроченная ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. В ней уже изъявили желание принять участие 200 человек. Акция представляет собой пешее шествие от Псоу до Сухума с остановкой в Новом Афоне, где будет организован ночлег в палатках. По пути участники акции будут посещать все известные памятники, посвященные Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Акция завершится возложением цветов в парке Боевой Славы в Сухуме, далее участники шествия присоединятся к торжественному прохождению войск.

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О том, как в этом году организована акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы и независимости Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала организатор памятного шествия Лариса Тарба.

Организатором акции выступает Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, которую возглавляет участница Отечественной войны народа Абхазии Лариса Тарба.

Родственники ушедших из жизни ветеранов Отечественной войны могут изготовить их портреты и примкнуть к акции.

В этом году 30 сентября акция пройдет в Сухуме, Пицунде, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, 29 сентября – в Новом Афоне, 6 октября – в Гагре.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс