КАК ИДУТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил рабочую поездку по Гулрыпшскому району, а также по городу Сухуму и проинспектировал строительные работы на ряде объектов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Так, в Гулрыпшском районе глава Правительства ознакомился с ходом работ по замене магистрального трубопровода от водозабора на участке р. Келасур до городской сети, которые ведутся за счёт средств Инвестпрограммы. Валерий Бганба также осмотрел насосные станции и резервуары, где продолжается реконструкция объектов.

Кроме того, в Сухуме Премьер-министр проинспектировал завершение работ по замене трубопровода от улицы Басария до улицы 4 Марта. При этом было принято решение продолжить замену трубопровода от улицы Фазиля Искандера до пролегающей железной дороги.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс