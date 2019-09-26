«ЭТО БЫЛИ СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ»

Память

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов больно ударила по судьбам людей. Она затронула всех жителей страны. Приближается светлый праздник – День Победы. Какие ощущения он вызывает в душе? У каждого из нас своя боль, свои воспоминания. Частью из них поделилась с корреспондентом «РА» Лариса Чедия, проживающая в городе Сухуме:

– Во время войны у меня родился первый ребенок. Война началась 14 августа 1992 года, а сын Алиас родился 15 октября. Очень было трудно с маленьким ребенком в такой момент, когда не представляешь себе, что будет дальше, но я старалась никому не показать своей растерянности, старалась быть сильной. И когда меня хотели отправить с ребенком в Россию, я отказалась. Настойчивые уговоры не подействовали на это решение. Как я могла оставить свою семью, покинуть Родину? Я осталась в Гудауте. Эти тревожные, страшные дни войны навсегда запечатлелись в моей памяти. В Гудауту привозили раненых, убитых, отсюда бойцы уходили на фронт. Мы очень переживали за все, что происходило тогда, преодолевали невзгоды и молились за свою семью, за тех, кто находился на линии фронта, чтобы беда обошла стороной, чтобы вернулись домой живыми и с Победой.

Когда произошла Латская трагедия, я у сестры в Бамборе находилась. Это было горе, всеобщее горе. Оно выжгло наши сердца. Люди были потрясены злодеянием, совершенным грузинскими оккупантами. Такое не забывается.

Наш народ трудно и долго шел к Победе, он выстрадал ее. И когда она пришла долгожданная, я помню, мы, женщины, не ликовали, а плакали. Это были слезы счастья. Люди вокруг обнимались, поздравляли друг друга, повсюду салютовали выстрелами, а у меня, помню, комок в горле и слезы идут и идут. Мы так ждали этого дня, так долго к нему шли, и вот, наконец, он наступил. Трудно передать чувства, которые переполняли меня в тот момент. Слава Господу за то, что он посмотрел на нас, на нашу страну, защитил нас!

Завоевать нам Победу помогли наши братья с Северного Кавказа, россияне, очень много людей разных национальностей и в Абхазии, и за ее пределами. Это нельзя забывать. Моя семья с особым трепетом относится к тем, кто поддержал нас в тяжелое для страны время. Почему мы так уважали и ценили нашего соседа Анзора Псауна? Потому что он в числе других добровольцев откликнулся на нашу беду, приехал из Кабардино-Балкарии, встал на защиту Абхазии, прошел всю войну и воевал отважно, награжден орденом Леона и другими наградами. Он был не только храбрым бойцом, но и хорошим человеком, готов был прийти на помощь в любую минуту. К сожалению, наш Анзор внезапно ушел из жизни в августе 2013 года. Его супруга Татьяна Алексеева и сыновья Ислам и Мухамед всегда могут рассчитывать на нашу поддержку.

Проходит время, но память о войне остается в сердце. Мы не где-то прочитали о ней или услышали, все на наших глазах происходило. Для меня главное, чтобы был мир, чтобы дети и внуки мои, и не только мои, не увидели, не пережили того, что довелось нам. Думаю, это не только мое желание, не только я хочу, чтобы не было раскола в обществе. Только единство поможет нам преодолеть любые трудности, сохранить и поднять нашу страну. С Праздником Победы!

Лейла ПАЧУЛИЯ

Р.S. Анзор Юрьевич Псаун вместе с другими добровольцами прибыл из Кабарды на помощь сражающейся Абхазии в сентябре 1992 года. У него уже был опыт войны в Афганистане. В первых же боях на Гумистинском фронте доброволец проявил себя как опытный и храбрый боец. В составе кабардинского батальона принимал участие в первой и второй Шромской операциях, был ранен. «Несмотря на полученное ранение, участвовал в Январском наступлении 1993 года на г.Сухум, проявив при этом мужество и героизм. Под непрерывным обстрелом противника, рискуя жизнью, оказывал помощь раненым боевым товарищам. Вытащил на правый берег раненого сослуживца и тем самым спас ему жизнь.

В составе батальона Анзор Псаун участвовал в Мартовской наступательной операции 1993 года, форсировал реку Гумиста. С боями продвигаясь к району «Зеркало», отвлекая огонь на себя, дал возможность попавшим в окружение бойцам выйти на прежние позиции. В июле 1993 года он участвовал в бою за высоту Ахбюк, где показал себя мужественным и отчаянным воином, не раз спасал боевых друзей от смерти. Анзор Псаун являлся организатором ведения боя в самых сложных боевых условиях. Получил осколочное ранение, но поля боя не оставил.

27 сентября штурмовал здание Совмина в составе группы Героя Абхазии Муаеда Шорова».

(Из книги И. Цушба «Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии»)

Номер: 101Выпуск: 3841Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ